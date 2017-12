Dagoreport

VIDEO ‘INTERVISTA A GAIL HARRIS’

i getty dalla polizia

J. Paul Getty III aveva solo 16 anni e viveva in Italia quando la ‘ndrangheta lo sequestrò. Era il 10 luglio 1973, fu preso in strada, mentre tornava a casa dopo una serata con gli amici e portato in Calabria. I rapitori chiesero un riscatto di 17 milioni di dollari.

La madre Gail Harris e il padre J. Paul Getty Jr, essendo stati tagliati fuori dalla fortuna di famiglia, chiesero i soldi a J. P Getty, l’uomo più ricco al mondo, che si rifiutò di cedere la somma. La storia ora viene portata su grande schermo da Ridley Scott nel film ‘Tutti i soldi del mondo’ e qui riportata da “Daily Mail”.

il petroliere j paul getty

Getty disse di non voler assecondare la richiesta perché: «Se pago ora, mi sequestreranno altri 14 nipoti». Qualcuno pensò fosse una bufala, un rapimento organizzato dal nipote stesso per spillare un bel po’ di denaro al nonno, ma a novembre, 4 mesi dopo il rapimento, al quotidiano ‘Il Messaggero’ arrivò una scatola con dentro l’orecchio del ragazzo e l’avviso: «Se non riceviamo i soldi entro 10 giorni, arriverà l’altro orecchio. In altre parole, ve lo mandiamo a pezzetti». Il nonno petroliere a quel punto dovette negoziare, versando un miliardo e settecento milioni di lire (da restituire poi con il 6% di interessi).

getty iii e la madre gail

Paul Getty III fu liberato il 15 dicembre del 1973, dopo 5 mesi di segregazione. Lo trovò un camionista di passaggio all'imbocco dell'autostrada, all'altezza di Lauria, sulla Salerno-Reggio Calabria. Nove persone furono arrestate, solo due condannate, e il malloppo non fu mai recuperato. Il nonno non esultò granché, si rifiutò di accettare una telefonata dall’Italia del nipote liberato. Nel film il petroliere è interpretato da Christopher Plummer, che ha preso il posto di Kevin Spacey, dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto.

getty iii al party di andy warhol

Comunque la star della pellicola non è lui, ma Gail, la madre che ha fatto di tutto per riportare il figlio a casa, da sola, senza nemmeno il supporto dell’ex marito eroinomane. Ha convocato la stampa, ha fatto vergognare il magnate tirchio, ha convinto tutti che non si trattava di una messinscena. E’ interpretata da Michelle Williams.

J. Fletcher Chase, l’ex agente della CIA che cercò di liberare il ragazzo senza pagare il riscatto, è interpretato da Mark Wahlberg. Arrivò a Roma 5 settimane dopo il rapimento, su insistenza del miliardario Getty, e fece tante stupide mosse che quasi fecero fallire le operazioni.

gail harris

Getty III è morto nel 2011 a 54 anni, una vita distrutta dalla droga e dall’alcol. Era da tempo malato, paralizzato e quasi cieco, prigioniero delle conseguenze di un ictus provocatogli da un'overdose di oppio, valium e metadone. Il nonno morì nel 1976, lasciò a suo figlio 500 dollari di eredità, al nipote niente.

getty iii christopher plummer in tutti i soldi del mondo tutti i soldi del mondo john paul getty iii nel 1981 tutti soldi del mondo paul getty michelle williams come gail harris