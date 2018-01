ALLA RISCOPERTA DELL'ANIMA SOUL DI JACKIE SHANE - ERA SVANITA NEL NULLA, LA PRIMA STELLA TRANSGENDER, AFROAMERICANA NATA A NASHVILLE, UN MODELLO PER ARTISTI COME GRACE JONES, SYLVESTER, DAVID BOWIE - OGGI JACKIE SHANE HA 77 ANNI, LA SUA CARRIERA SI È APERTA E CHIUSA NEGLI ANNI SESSANTA IN CANADA - VIDEO

Tesori nascosti che un giorno spuntano dal nulla per arricchirci la vita.

Come Sixto Rodriguez che, dopo un album di poco successo in America e molti anni di oblio, venne un giorno trasmesso alla radio in Sudafrica e diventò così da un giorno all' altro uno dei più potenti simboli della protesta anti-apartheid.

O anche come l' aquila urlante del soul, Charles Bradley, per decenni soltanto un oscuro imitatore di James Brown, riscoperto a 60 anni dalla Daptone records e diventato una stella mondiale del soul. E ora c' è questa interpretazione antica e trascinante affidata al suono di registrazioni dell' epoca d' oro del soul, gli anni Sessanta, c' è questa voce che sembra arrivare da un altro pianeta, direttamente dalla costellazione dell' anima.

Jackie Shane ha 77 anni, la sua carriera si è aperta e chiusa negli anni Sessanta in Canada. All' apice del successo nel 1971 decise di lasciare Toronto e di tornare negli Stati Uniti, per la precisione Nashville, nella casa dov' era nata e dove ancora oggi vive da reclusa.

Era svanita nel nulla, la prima stella transgender, conosciuta dai fan del soul e ammirata da artisti per i quali ha rappresentato e rappresenta un modello, artisti come Grace Jones, Sylvester, David Bowie, Anohni, fino a Janelle Monàe.

Poi, complici anche i servizi di streaming e le playlist offerte in Rete, il suo nome ha ripreso a circolare, la sua voce ha risvegliato la memoria dei suoi antichi fan canadesi, ne ha convinto di nuovi a ripercorrerne le tracce.

Finché un discografico della Numero group che aveva ottenuto il suo numero di telefono da un amico della cantante e ha intrecciato con lei una lunga trattativa, non si è deciso a bussare alla sua porta a Nashville. Lei non gli ha aperto: «Non sono pronta», ha gridato. Con poca convinzione lui ha girato le spalle, non prima di lasciarle sotto la porta un contratto da firmare.

Ecco come arriva fino a noi questo strepitoso doppio album Any other way, con dodici brani di studio e tredici tracce live grazie alle quali comprendiamo la grandezza di questa stella finora senza volto. La cover del titolo, un brano di William Bell, divenne un enorme successo radiofonico nel 1963 a Toronto.

