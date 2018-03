IL RITORNO DI FRANCA LEOSINI CON IL CASO SARAH SCAZZI E I CRATERI DI CELLULITE AD AVETRANA (7,5%) FA GILETTI A FILETTI (5,8%) E RIMETTE FAZIO AL SUO POSTO (14,6-13%) - ‘FURORE’ NON FUROREGGIA (9,9%), LE IENE NON MOLLANO (10,6%) - LE PAPERE (16,1%) BATTONO FAZIO

Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori (7.6%) mentre Swat 1.730.000 (6.8%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.160.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Rai3 la prima puntata della nuova stagione di Storie Maledette - sul caso Scazzi – ha raccolto davanti al video 1.855.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%.

Su Rete4 il film Il Ritorno di Don Camillo è stato visto da 1.188.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena ha interessato 1.207.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Guess My Age Special – con Valeria Marini e Cristiano Malgioglio – è stato seguito da 430.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Cucine da Incubo segna 513.000 spettatori pari all’1.9%, con l’episodio in prima tv, e 425.000 spettatori pari al 2.1%, con l’episodio in replica. Su Rai4 Chiamata da Uno Sconosciuto segna 339.000 spettatori e l’1.3%. Su Rai Movie Il Sapore del Successo segna 630.000 spettatori e il 2.4%. Su Iris Bianco, Rosso e Verdone raccoglie 421.000 spettatori e l’1.6%.

Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.343.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Lol :-) raccoglie 1.688.000 spettatori e il 6.2%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.147.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Fuori Roma ha interessato 1.119.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Quarto Grado di Domenica ha raccolto 848.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 539.000 spettatori e il 2.1%.

Preserale

Avanti un Altro vicino a L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.152.000 spettatori (15.8%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.744.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.494.000 spettatori (17.7%) mentre Avanti Un Altro raccoglie 4.398.000 spettatori (19.9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto Tempi Supplementari ha raccolto 858.000 spettatori (4.1%) mentre Squadra Speciale Cobra 11 1.007.000 (4.2%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi ha ottenuto 464.000 spettatori con il 2.2%. CSI Miami ha totalizzato 609.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.023.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna 863.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 395.000 spettatori (share del 2%).

Daytime Mattina

Uno Mattina in Famiglia da record.

Su Rai2 le Paralimpiadi Invernali – dalle 2 alle 6.26 – hanno ottenuto 41.000 spettatori e il 2.1%. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 417.000 spettatori con il 20% di share nella presentazione, 975.000 spettatori con il 24% nella prima parte, 2.000.000 con il 26.2% nella seconda e 1.923.000 con il 21.5% nella terza. Paesi che Vai segna 1.621.000 spettatori e il 17.5%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.676.000 spettatori pari ad uno share del 15%. La Santa Messa raccoglie 1.732.000 spettatori e il 16.2%. Su Canale5 il Tg5 delle 8 segna 1.060.000 spettatori con il 16.1% mentre Speciale TG5 – Aldo Moro raccoglie un ascolto di 593.000 telespettatori con il 6.8% di share. Su Rai2 Morning Voyager ha tenuto compagnia a 446.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 I Cesaroni totalizza 361.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Rai 3 Provincia Capitale convince 394.000 spettatori con il 4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 809.000 spettatori (8.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 230.000 spettatori con il 3.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus segna 2.382.000 spettatori con il 17.9%. Linea Verde ha intrattenuto 3.416.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 822.000 spettatori con il 7.8% e Melaverde 1.886.000 con il 12.9%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 872.000 spettatori con uno share dell’8.4% nella prima parte e 1.566.000 (11.3%) nella seconda. Su Italia1 L’Isola dei Famosi segna il 4.5% con 808.000 spettatori mentre Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 987.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 353.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 ha fatto compagnia a 210.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio, e 305.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio. Su La7 la pellicola Il Federale è stata scelta da 206.000 spettatori con l’1.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.954.000 (26%) – Billy 4.580.000 (24.1%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 2.406.000 (13.3%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 2.159.000 (11.6%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 3.092.000 (17%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.406.000 (8.8%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 11.30 509.000 (4.5%)

Ore 18.55 .000 (%) Dentro la Notizia .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 745.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.205.000 (4.9%)