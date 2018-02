LA RIVOLTA DEGLI SCHIAVI - FRANCESCO VECCHI DOPO GLI INSULTI DI FEDERICA PANICUCCI, E LA MINACCIA DI RESTARE A CASA A SETTEMBRE, ALZA LA TESTA: ‘A QUANTI MI CHIEDONO COSA FARÒ A SETTEMBRE, POSSO DIRE CHE IL MIO LAVORO DIPENDE SOLAMENTE DAL DIRETTORE CLAUDIO BRACHINO E DAI DIRETTORI DELL'INFORMAZIONE MEDIASET’ - LA FAIDA CONTINUA… (VIDEO)

Panicucci a Vecchi: 'Testa di cazzo' (fuorionda di 'Striscia')

A.M. per www.liberoquotidiano.it

Francesco Vecchi, il giornalista insultato da Federica Panicucci per avere sforato di qualche minuto e averle fatto perdere del preziosissimo tempo da dedicare a temi fondamentali per l'umanità come i cocchi dell'Isola dei famosi, non sta zitto. Dopo il noto fuorionda di Striscia la Notizia in cui Federica gli dava del "cretino" e minacciava di chiedere la sua testa ("Vediamo a settembre quando sarai a casa..."), il conduttore torna sull'argomento.

federica panicucci francesco vecchi

"Perdonami un attimo Federica, posso ringraziare la gente che da casa mi ha scritto in questi giorni messaggi di affetto e stima? Mi hanno incoraggiato quindi li ringrazio, perché mi sento in dovere di farlo", ha detto il giornalista in diretta a Mattino 5, poche ore fa. "È giusto Francesco, è giusto", ha replicato la conduttrice, in imbarazzo, "ma come tu sai mi sono scusata più volte con te. Più di così vabbè, sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora. Ma adesso cominciamo...".

panicucci staffelli

Ma il colpo da maestro arriva dopo. Come tutti sanno, la Panicucci è molto amica di Silvio Berlusconi. Dietro quel "a settembre vediamo quanto sarai dispiaciuto, quando resterai a casa", non occorre essere dei geni, si può leggere la supponenza di chi, se alza il telefono, è in grado di fare saltare le teste. Così Vecchi, giornalista Mediaset ex Tg5, dice: "E a quanti mi chiedono cosa farò a settembre, posso dire che il mio lavoro dipende solamente dal direttore della nostra testata Claudio Brachino e dai direttori dell'informazione Mediaset". Un bel siluro per la contessa Panicucci. Aspettiamo con grande curiosità, dunque, cosa accadrà a settembre.

federica panicucci contro francesco vecchi 5 federica panicucci contro francesco vecchi 4 federica panicucci contro francesco vecchi 2 SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE FEDERICA PANICUCCI MARCO BACINI federica panicucci contro francesco vecchi 1