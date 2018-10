ROCCO IN SCENA! - SOLD OUT LO SPETTACOLO CHE SIFFREDI PORTERA’ A PALERMO IL 26 FEBBRAIO, INTITOLATO “L’ULTIMO SAMURAI” - IL PORNODIVO RACCONTERA’ LA SUA VITA E QUELLA DELLA SUA FAMIGLIA, I SEGRETI DEL SUO LAVORO E L’ASCESA NEL MONDO DELL’HARD

Tutto quello che avreste voluto sapere su Rocco Siffredi e non avete mai avuto il coraggio di chiedere. È già quasi sold out lo spettacolo che il divo dell’hard porterà a Palermo il 26 febbraio, intitolato “L’ultimo samurai”. Lo show risponde a una serie di domande. In primis: “Come si riesce da una dipendenza a costruire un impero?”, “Come si fa ad avere un’educazione con valori molto tradizionali e a 18 anni partire da un piccolo paese per andare a Parigi a fare lo scalda coppie nei locali di scambisti” […]

