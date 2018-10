26 ott 2018 19:28

LA ROMA DEI GIUSTI - ''MONSTERS AND MEN'', OPERA PRIMA BUONA E POLITICA, CON BUONI ATTORI E UN FORTE DESIDERIO DI NON VOLERCI FARE NESSUNA MORALE - ''MORTO TRA UNA SETTIMANA (O TI RIDIAMO I SOLDI)'', SU UN GIOVANE SCRITTORE DEPRESSO CHE CERCA DI SUICIDARSI E IL VECCHIO KILLER SPECIALIZZATO PROPRIO IN SUICIDI CHE NON RIESCONO A ANDARE FINO IN FONDO. DIVERTENTE MA MOLTO SCRITTO, UN PO' MECCANICO

Marco Giusti per Dagospia morto in una settimana Festa del Cinema di Roma. Siamo quasi alla fine, coraggio. Ancora un film afro-americano, un'opera prima piuttosto buona e politica, Monsters and Men, scritto e diretto da Reinaldo Marcus Green, con John David Washington, Anthony Ramos, Kelvin Harrison jr, La morte di un piccolo pusher molto amato a Brooklyn, ucciso disarmato da un poliziotto bianco, scatena la comunità nera più o meno coinvolta nella sparatoria. C'è Manny, Anthony Ramos, giovane portoricano al suo primo giorno di lavoro, che ha visto e filmato la sparatoria col cellelulare. morto in una settimana C'è il poliziotto nero, John David Washington, diviso tra la fedeltà al suo dipartimento e la constatazione obiettiva dell'accaduto. E c'è Zycron, Kevin Harrison jr, giovane speranza del baseball, in attesa di un ingaggio da professionista, sconvolto dall'omicidio e pronto a protestare coi militanti neri. Ognuno di questi personaggi vivrà una sua evoluzione, facendo una scelta legata alla paura o al coraggio individuale. Ma sarà una scelta che finira' per coinvolgere le famiglie che hanno attorno. Mogli, figli padri, sorelle. Meglio pensare a se stessi o alla verità da ristabilire? Film assolutamente più complesso e meno banale di quanto sembrasse dal primo episodio, proprio per la struttura che si svela un po' alla volta, ha dalla sua buoni attori e un forte desiderio di non volerci fare nessuna morale. monsters and men Più ovvio, malgrado la stravaganza della storia, l'altra opera prima della giornata, la commedia nera Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi), scritto e diretto da Tom Edmunds. Di scena sono un giovane scrittore depresso che cerca di suicidarsi, William, Aneurin Barnard, e il vecchio killer specializzato proprio in suicidi che non riescono a andare fino in fondo, Leslie, interpretato da un fenomenale Tom Wilkinson. monsters and men I due stringono un contratto che prevede la morte del suicida, William, entro una settimana. Ma le cose, ovviamente, non saranno così lisce. Perché William scopre che c'e8una giobane editor pronta a pubblicare il suo libro, molto carina, inoltre. Ma il contratto è stato firmato. Così iniziano i morti. Divertente ma molto scritto, un po' meccanico. Ottimo davvero il killer vecchio e stanco di Tom Wilkinson. morto in una settimana