ROMA MIGNOTTONA - IL 30 NOVEMBRE ARRIVA SU NETFLIX “BABY”, LA SERIE TV SULLE BABY ESCORT DEI PARIOLI - IL PRIMO TEASER CI PORTA IN UN'ATMOSFERA PROVOCANTE E MALIZIOSA: UNA RAGAZZA SI SISTEMA I CAPELLI NELLA SUA STANZA, SI METTE IL ROSSETTO MENTRE LE LUCI DELLA STANZA SI AFFIEVOLISCONO. POI ACCENNA UN SORRISO E… VIDEO!

C'è una ragazza, in camera sua, che si sta preparando per uscire: risponde a un messaggino, si sistema i capelli e si mette il rossetto mentre le luci della stanza, quasi per magia, si affievoliscono. Poi accenna un sorriso, alza lo sguardo e, tramite il riflesso, ci lancia uno sguardo tra la malizia e la provocazione.

Un teaser di pochi secondi che ci fa capire meglio quale sarà il mood di Baby, la nuova produzione originale tutta italiana di Netflix (per vederla dovremo aspettare il 30 novembre). Una serie che viaggia con la fantasia, ma che ha anche un gancio con l'attualità di qualche anno fa. Ricordate il caso delle baby squillo del quartiere romano dei Parioli? Per farla breve, Baby parte proprio da quella vicenda che tanto fece scalpore e diede da parlare ai salotti televisivi – ed il sottofondo di Girls just want to have fun già dice tutto-.

Protagoniste della serie in sei episodi diretta da Andrea De Sica ed Anna Negri sono due adolescenti, Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani). La prima è cresciuta in una famiglia benestante ed ha tutto ciò che vorrebbe avere; la seconda ha un rapporto molto stretto con la madre Simonetta (Isabella Ferrari), ma a scuola fa fatica ad inserirsi nelle conversazioni con i suoi compagni di classe.

Due mondi tanto distanti che, però, si avvicinano quando decidono di provare qualcosa di nuovo e trasgressivo. Si mettono così a disposizione di Saverio (Paolo Calabresi), proprietario di un night club, che senza farsi troppi scrupoli le trasforma in escort, pronte a tenere compagnia - per così dire - a uomini molto più grandi di loro. Adolescenti sì, ma non alla Dawson's Creek, per intenderci.

Non aspettatevi la classica serie che punta il dito e sale in cattedra: Baby, a giudicare dalle prime indiscrezioni trapelate, sarà uno spaccato del mondo adolescenziale italiano che racconterà gli anni più complicati della vita di ciascuno di noi tramite lo sguardo delle protagoniste e dei loro amici. La varietà di personaggi è davvero notevole: dai due aspiranti maschi alpha al giovane schiacciato dalle pressioni del padre, fino alla ragazza che non capisce perché la sua migliore amica si sta allontanando da lei. In mezzo, serate mondane, appuntamenti al buio e soldi facili: roba da far impallidire i protagonisti di Beverly Hills, 90210.

A garantire delle storie che superino il cliché già visto in tv dell'adolescente ribelle senza motivo, il giovane collettivo di autori dietro la sceneggiatura, il GRAMS (composto da Antonio Le Fosse, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti, Giacomo Mazzariol e Re Salvador), che ha usato un linguaggio lontano dal solito stereotipo. D'altra parte, se fai raccontare a dei giovani tra i venti ed i trent'anni la storia di un gruppo di loro quasi coetanei, l'effetto immedesimazione è molto più vicino. Ed anche le provocazioni rivolte ai più grandicelli -un po' di pepe non guasta mai, no?- non mancheranno.

Ad aumentare la curiosità verso una serie che sembra essere soprattutto rivolta ai giovani, l'attenzione riservata al cast degli adulti: provate a mettere insieme, sullo stesso set, attori come i già citati Ferrari, Calabresi, ma anche Claudia Pandolfi e Massimo Poggio, oltre a tanti altri interpreti pronti a sfidare a colpi di dialoghi e primi piani colleghi più giovani. Il mix sembra davvero interessante, non trovate?

Se ad una prima impressione Baby potrebbe sembrare una serie in stile teen drama, un'analisi più attenta potrebbe invece dare l'idea opposta. Alla base c'è il disagio, sia di una quindicenne annoiata della sua vita che di una professoressa di educazione fisica in crisi con il marito; la voglia di evadere da una routine micidiale e la ricerca di un contatto, fisico o mentale poco importa. Il percorso intrapreso dalle due protagoniste per arrivare a ottenere tutto questo non è il migliore. Tradotto: le conseguenze saranno difficili da gestire, ma proprio per questo le nostre antenne sono già dritte e la nostra curiosità è a mille. D'altra parte, da delle ragazze che vogliono solo divertirsi dobbiamo aspettarci di tutto? Chissà...

