DA ROSE ALL'ACQUA DI ROSE - LA SVALVOLATA PALADINA DEL METOO PREPARA IL LANCIO DEI SUOI PRODOTTI DI BELLEZZA: LA MCGOWAN È STATA TRA LE PRIME A DENUNCIARE WEINSTEIN (DOPO AVER PRESO QUALCHE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DOLLARI PER NON PARLARE, IN REALTÀ), MA È STATA OSTRACIZZATA DA HOLLYWOOD, HA SCARICATO LA SOCIA ASIA ARGENTO E LA SUA FIDANZATA HA VENDUTO GLI SMS SU JIMMY BENNETT AI TABLOID (MA POI HANNO FATTO PACE) - QUI L'INTERVISTA