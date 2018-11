FOLLIA PORTAMI VIA – UN 35ENNE GIAPPONESE HA “SPOSATO” L’OLOGRAMMA DI HATSUNE MIKU, LA IDOL VIRTUALE SEDICENNE CHE CANTA GRAZIE A UN SINTETIZZATORE SOFTWARE CONOSCIUTO COME “VOCALOID” – LE NOZZE CELEBRATE DAVANTI A UNA QUARANTINA DI PERSONE, LA SPOSA ERA UNA PICCOLA BAMBOLA DI PEZZA VESTITA DI BIANCO - NON È L’UNICO CHE TRASCORRE LE SUE NOTTI CON… (VIDEO)