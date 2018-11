L’ALBA DELL’AMICA GENIALE – LA VOCE NARRANTE DELLA SERIE DI RAI 1 È ALBA ROHRWACHER, COMPAGNA DEL REGISTA SAVERIO COSTANZO – UN PARTICOLARE CHE NON È SFUGGITO AI FISSATI DELL’APPROPRIAZIONE CULTURALE CHE HANNO DEFINITO QUEL TIMBRO NON ADATTO AL CARATTERE ESUBERANTE DELLE PROTAGONISTE – PECCATO CHE I PURISTI NON SANNO…

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Avete cominciato tutti a vedere L' amica geniale alla tv, sì? Bello, no? Bello tutto quanto, persino i puristi dell'irriproducibilità del romanzo al cinema non hanno avuto niente da ridire, anche se qualcuno di loro, tra le retrovie, piano piano e sottovoce, ha notato che la voce narrante, quella fuoricampo e tuttavia riconoscibilissima (e questa è una virtù), non ci azzeccava.

Ma certamente lo dicevano per pregiudizio, essendo quella voce di Alba Rohrwacher, che a sua volta è la fidanzata del regista (Saverio Costanzo).

Certamente. Ci passò anche Giulietta Masina coniugata Fellini. I puristi timidi delle retrovie, obiettano che la voce da meriggio pallido di Alba poco c' entri con le due protagoniste della storia, fumantine e pompeiane.

E meno male che non leggono Vanity Fair, i puristi, sennò avrebbero scoperto, questa settimana, che l' idea di cinema di Alba Rohrwacher è un po' troppo simile a quella dei fissati dell' appropriazione culturale, quelli che l' estate scorsa sono riusciti a convincere Scarlett Johansson a rinunciare a interpretare il ruolo di una trans, non essendo lei trans.

«Imparare l' albanese e muovermi in un mondo di cui non avevo nessuna esperienza mi sembrava un rischio troppo grande», ha detto riferendosi a quando quasi rifiutò la parte per Vergine giurata.

Non si capisce per quale ragione un attore debba muoversi in un mondo che conosce, e meno male che la parte l' ha poi accettata, però volete mettere con il rendere noto a tutti che si è insicure (lacrime e insicurezza sono mezza bellezza, da sempre e per sempre).

Il resto è tutto normalismo («Mi piacciono i momenti belli con le persone alle quali voglio bene») e ambientalismo: «Spero di non vedere mai la neve a Roma. Perché vorrebbe dire che la catastrofe sta arrivando per davvero».

Ma perché accidenti vuole toglierci la gioia di vedere i romani che mettono le catene alle macchine quando per terra ci sono 2 millimetri di nevischio e vanno a comprare provviste per dodici mesi e vanno al bar coi doposci?

In copertina, la sua intervista è annunciata con un notevole: «Se vuoi essere bravo, devi leggermi dentro», per il quale confidiamo che, visto che ha pure detto di essere una che s' infuria, quereli chi l' ha scritto.

