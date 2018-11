E L’ALLUCE FU – CATERINA BALIVO MANDA IN DELIRIO FAN E ‘PIEDOFILI’ VARI E AVARIATI: "HO VINTO PER TRE VOLTE IL PREMIO 'MISS PIEDE D'ORO' - UN AGGETTIVO PER I MIEI PIEDI? MERAVIGLIOSI" - "DA PICCOLA SOGNAVO ANCHE DI FARMI SUORA" - E POI RACCONTA L’INCONTRO CON BRAD PITT: ECCO COME FINI’...

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

CATERINA BALIVO MOSTRA IL PIEDE A UN GIORNO DA PECORA

La popolare conduttrice, ospite di Un Giorno da Pecora Radio1, gioca sulla parte del suo corpo che fa impazzire i social: non sono niente di che, ho 41.5; vi racconto la verità sull'incontro con Brad Pitt

Caterina Balivo, tra le conduttrici più note della tv, ora alla guida di 'Vieni da Me', è molto apprezzata sui social e sul web anche per una parte del suo corpo: i piedi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi la Balivo ha scherzato su questo aspetto coi conduttori, mostrando, tra l'altro, il piede alle webcam. Lei ha quasi un milione di followers su Instagram. Come festeggerà quando raggiungerà il milione vero e proprio? “Li ringrazierò sicuramente, anche perché i miei fan sono molto attivi, interagiscono molto con me”.

caterina balivo piedi

Nella sua lunga carriera c'è anche una partecipazione a Miss Italia, ormai quasi 20 anni fa, dove si è classificata terza. In compenso, negli ultimi anni, ha vinto per tre volte il premio Miss Piede d'Oro, una parte del suo corpo che fa impazzire i followers. Ce li mostrerebbe in diretta? “Ve li faccio vedere ma non sono niente di che, oggi ho anche lo smalto ritoccato. Già quest'anno non ho vinto il premio e sono arrivata seconda. Volevo vincere!”, ha detto sorridendo la conduttrice. Qual è la taglia delle sue scarpe? “Ho un 41.5 / 42”. Se dovesse dare un aggettivo al suo piede, quale sceglierebbe? “Meraviglioso!”

caterina balivo piedi

Gira una voce secondo la quale una volta lei conobbe nientemeno che Brad Pitt. E' vero? “E' successo nel 2007, in occasione della presentazione del film Ocean's Twelve, io ero lì perché il mio fidanzato di allora lavorava alla Warner. Incontrai per caso l'attore nel pomeriggio, mi chiese da accendere. Io non fumavo, glielo dissi e facemmo due chiacchiere prima di salutarci. Poi la sera andai al party che seguì la proiezione del film, lui passò e mi salutò”. Leggenda vuole che la invitò a cena però...”Macché sono fake news...e poi ero fidanzata!” Oggi è uno dei volti tv più amati, ma in passato avrebbe voluto lavorare nelle ONG. “Si, perché ho studiato Scienze Diplomatiche ed Internazionali. Da piccola sognavo di fare tanti lavori, dal magistrato alla...suora”.

caterina balivo piedi