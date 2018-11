28 nov 2018 13:10

L’AMICA È GENIALE E GLI ASCOLTI PURE: 7 MILIONI, 29,3% DI SHARE PER LA SERIE TRATTA DAL ROMANZO DI ELENA FERRANTE (ANITA RAJA) DIRETTA DA SAVERIO COSTANZO - ‘IENE’ AL SECONDO POSTO (9,6%) - 2 MILIONI (7,9%) PER LA CHAMPIONS SU SKY - ‘CARTABIANCA’ CON DAGO (4,2%) VS FLORIS (6,2%) - MALE IL ‘MASTERCHEF’ DEI POVERI SU RAI2 (2,8%) - PALOMBA (4,8-4,4%) VS GRUBER (7,3%) - QUELLI CHE (4,2%) - ‘FORUM’ (19,2%) VS ISOARDI (12,5%) - D’URSO (16,6-16,5%) VS FIALDINI/LIORNI (13,2-14,6%) - BRU-NEO SUPER-TRAINO (12,3%), PORRO SENZA (6,3%)