L’ATTO DI FEDEZ DI BAGLIONI – ''CHI'': BAGLIONI AVREBBE CHIAMATO I "FERRAGNEZ" PER SANREMO 2019 COME SUPER OSPITI. E LA CHIARA FERRAGNI AVREBBE ACCETTATO DI... – A FIANCO DEL 'DIVO CLAUDIO' SUL PALCO DEL FESTIVAL SARA' AFFIANCATO DA MIRIAM LEONE O DA PAOLA CORTELLESI - VIDEO

Nicola De Angelis per il Giornale

La 69esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe avere belle sorprese e il settimanale Chi fa uscire una notizia secondo cui potrebbero essere presenti Chiara Ferragni e Fedez all'Ariston

Claudio Baglioni, conduttore di Sanremo, avrebbe direttamente chiamato la Ferragni e Fedez per invitarli come ospiti sul palco del festival della canzone italiana. Inizialmente si era pensata ad una co conduzione tra la coppia e il cantautore romano, mentre ora sembrerebbe sicuro che l'invito è stato rivolto a Fedez come super ospite e, sempre secondo alcune indiscrezioni, la Ferragni avrebbe accettato di accompagnarlo non in vesti ufficiali di invitata ma come accompagnatrice del marito.

Nessuno ha confermato ancora la chiamata riportata da Chi, è comunque plausibile che il festival sfrutti l'importanza mediatica della coppia per attirare anche nuovi e giovani spettatori.

Chi affiancherà Baglioni?

Il nome ufficiale di chi sarà sul palco con Baglioni non è ancora uscito, i nomi più quotati che sono stati fatti sono Paola Cortellesi o Miriam Leone. Mentre Sanremo Giovani potrebbe essere affidato a Rovazzi e Pippo Baudo (fa sapere Tpi).

