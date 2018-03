L’INTERVISTA DI ALESSANDRA CANTINI A ‘LA RAZON’

https://www.larazon.es/blogs/politica/el-rincon-del-politologo/alessandra-cantini-el-feminismo-es-un-arma-para-mantener-vivo-el-fantasma-comunista-HI17866607

Da ‘la Zanzara - Radio 24’

alessandra cantini.

“Asia Argento? E’ una donna che ha ottenuto un ruolo, qualcosa, e poi ha denunciato vent’anni dopo l’uomo che glielo ha procurato. Prima accetta i favori di un uomo e dandogli favori gode una sacco e poi lo denuncia e lo rovina mandandolo dagli psichiatri e in bancarotta. Lo ha rovinato ottenendo altri privilegi. Una attenzione mediatica. Sta guadagnando da quello sta facendo con MeToo”.

Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Alessandra Cantini, livornese di 26 anni, attrice (un ruolo ne “La prima cosa bella” di Virzì), un master in relazioni internazionali e già candidata per Forza Italia alla Regione Toscana. Sta facendo discutere in Spagna una intervista alla Cantini pubblicata sul quotidiano conservatore La Razòn. “Le femministe di oggi – si prostituiscono due volte, vanno con gli uomini e poi vogliono distruggerli. Lo hanno fatto con Weinstein che è andato prima dagli psichiatri e adesso è in bancarotta. Questo nuovo femminismo sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore. Le donne hanno sempre usato l’arma del sesso per ottenere influenza e potenza, da millenni. La donna usa sesso e sensualità, ed è giusto così.

alessandra cantini 9

Se una donna vuole utilizzare il proprio corpo per avere successo e avere carriera è giusto farlo, ma non bisogna essere ipocriti: la donna gode a farlo. La donna sa cosa vuol dire sfruttare il proprio corpo, non è abusata. Sa esattamente dove è, altrimenti va via. La donna non è abusata, dirlo è offendere le donne. Asia Argento ha goduto di ciò che ha ottenuto. Anche le Olgettine con Berlusconi”.

alessandra cantini 7

“Tra Asia Argento e Weinstein – dice ancora - preferisco Weinstein. Difendo gli uomini, come si evince anche dal mio nome. Se le donne non volevano essere costrette a farlo non lo facevano e se ne andavano. Evidentemente erano compiacenti. Lui non è un maiale, è un uomo con degli istinti che si trova davanti delle giovani ragazze, col potere di portarle accanto. E’ un uomo, non un maiale. Non si possono chiamare gli uomini maiali perché esternano i propri istinti. E’ un uomo di potere e spesso il potere va di pari passo con la sessualità”.

alessandra cantini 6

“Oggi – insiste - il femminismo è una nuova sorta di comunismo, vuole annullare la differenza di genere, vuole la parità completa tra uomo e donna che è innaturale perché la donna ha un suo ruolo particolare, è soprattutto genitrice. Non è una sottomissione, ma la donna è grande quando sta dietro a un grande uomo, è il collo sul quale gira la testa di un uomo. Non è essere subalterni svolgere il ruolo di fidanzata, moglie e madre. Le femministe di oggi non sono belle, hanno l’acido che ha corrotto i loro occhi”. Ti hanno mai molestato?: “No, sono sempre stata compiacente. Se lo avessero fatto mi sarei data la colpa. Ogni donna è capace di andarsene da una situazione molesta. Spesso le molestie dell’uomo sono provocate dalle donne”

