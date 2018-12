4 dic 2018 11:03

L’EDITORIA TUTTI GLI EMENDAMENTI PORTA VIA - SPARISCE IL TAGLIO AI FINANZIAMENTI PUBBLICI AI GIORNALI. PER VITO CRIMI, CHE NE HA FATTO UNA BANDIERA, ‘L’EMENDAMENTO SARÀ RIPRESENTATO AL SENATO PERCHÉ SUL TEMA C’È BISOGNO DI ULTERIORE APPROFONDIMENTO’. MA COME? SONO ANNI CHE CI SFRACASSANO LE BALLE, DEPOSITANO UN EMENDAMENTO FIRMATO M5S E POI LO TOLGONO PERCHÉ ‘NON SONO PRONTI’? POI PER PORTARLO AL SENATO DOVE I NUMERI SONO STRETTI…