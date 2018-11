C’ERAVAMO TANTO AMATE – LO SCONTRO DOMENICALE TRA LA ZIA MARA E BARBARIE D’URSO ERA INIZIATO CON GRANDE FAIR PLAY, MA SONO BASTATI I PRIMI DATI SUGLI ASCOLTI A SCATENARE LA FAIDA – CARMELITA ACCUSA LA VENIER DI COPIARLE IL FORMAT E LEI LA PRENDE IN GIRO USANDO IL SUO CELEBRE “COL CUORE” – MA È SCONTRO ANCHE SUI SOCIAL CON FRECCIATINE A DISTANZA. E ORA TOCCA AGLI AVVOCATI…

Da "www.corriere.it"

Gli ascolti

MARA VENIER BARBARA D URSO

Ci eravamo tanto amate. Da un lato (su Rai1) Mara Venier, dall’altro (su Canale 5) Barbara D’Urso. La sfida tra i due contenitori delle reti ammiraglie («Domenica In» e «Domenica Live») era partita all’insegna del fair play.

Vincerà l’altra, dicevano tutte e due. Poi alla prova degli ascolti quella che sembrava amicizia è presto naufragata. Dopo le prime vittorie Auditel di Mara Venier si arriva a un sostanziale pareggio con ascolti quasi simili.

ron mara venier barbara d urso rita dalla chiesa

«Mi ha copiato»

Secondo il settimanale «Nuovo» all’origine dei dissapori ci sarebbero una serie di sgarbi di Mara Venier: «Mara ha cominciato a copiare persino le storiche saghe lanciate da Domenica Live — avrebbe fatto trapelare un autore —. Come il triangolo amoroso tra Albano, Romina e Loredana Lecciso o la querelle tra Gina Lollobrigida e l’ex marito Javier Rigau. Pure lo stile grafico di certi.

mara venier barbara d urso

servizi è stato clonato. La conduttrice Rai non ha esitato a scippare volti storici alla D’Urso e persino a riprendere i temi che lei affronta su Canale 5».

Lo scontro social

Il terreno di scontro pubblico sono i social dove Barbara D’Urso festeggia i dati del suo programma con hashtag come #auditel #verità #sceglietesempreloriginale #cechiscendecechisale.

mara venier barbara d urso

All’ennesima «provocazione» Mara Venier ha risposto via Instagram con una foto con i suoi nipoti accompagnata dalla didascalia «Quello che conta veramente nella mia vita sono loro» seguito dagli hashtag #circondatadamore #altrochecurve

Le frecciatine continue

A una follower che fa notare il cambio di atteggiamento tra le due rivali («mi stupisce il fatto che fino a tre domeniche fa erano amiche per la pelle, ora si lanciano frecciatine continue»), Mara Venier risponde senza giri di parole: «Non si sbaglia affatto, ma non metterò su Instagram il perché»

selfie barbara d urso signorini venier

«Se ne occuperà il mio avvocato»

Barbara D’Urso è uscita allo scoperto in un’intervista a «Oggi»: «A Mara volevo bene e lei, ne sono certa, ne voleva a me... È ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti».

Una fan riflette su Instagram: «Più che i like a qualche commento di troppo è pesante l’accusa di aver pubblicato tali commenti nelle storie. Secondo me c’è un profilo fake che fa queste cose. Non voglio proprio pensare che sia diversamente». Il commento di Mara Venier è netto: «Per tutto questo se ne occuperà il mio avvocato!»

barbara d urso presenta il suo libro con mara venier barbara d urso e mara venier 4 ron mara venier rita dalla chiesa barbara d urso e katia ricciarelli naike rivelli ornella muti elisabetta ferracini mara venier barbara d urso mara venier mara venier 1 mara venier mara venier e romina power mara venier barbara d urso barbara d urso barbara d urso pomeriggio cinque BARBARA D URSO INSTAGRAM BARBARA D URSO barbara d urso barbara d urso barbara d urso finale gf barbara d urso luigi di maio da barbara d urso a pomeriggio 5 7 BARBARA D URSO barbara d urso presenta il suo libro con mara venier