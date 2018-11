celine centino prima e dopo

Molte persone escono in modo completamente diverso dopo aver subito un intervento di chirurgia plastica. Questa donna non è l’eccezione e ora è completamente irriconoscibile dopo aver spazzato via 38mila sterline per tutti gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta. La star di Instagram si chiama “Pamela Anderson wannabe” Celine Centino, 24 anni, è stata vittima di bullismo per il suo aspetto da adolescente, spesso veniva chiamata “brutta”. Celine, che proviene da Zurigo in Svizzera, alla fine si è stufata delle sue insicurezze.

Per avere più stima di sé stessa, ha deciso di risparmiare il suo stipendio dal lavoro come parrucchiera, così da potersi permettere di pagare la chirurgia plastica. Nel corso di quattro anni, a partire da settembre 2013, la 24enne si è sottoposta a tre interventi al seno (passando da una taglia 34 A a una 34FF), un lavoretto al naso e agli zigomi, ha gonfiato labbra e mento spendendo complessivamente un totale di 38700 sterline, poco più di 43mila euro.

Con oltre 43.000 follower su Instagram, la ragazza ha affermato di aver ricevuto molti commenti positivi da estranei sul suo aspetto. “Volevo essere di nuovo felice, così ho cambiato il mio aspetto e tutto quello che non mi piaceva di me stessa. Viviamo in un’epoca in cui possiamo cambiare qualcosa se ci piace, quindi ho colto l’occasione“. Celine ha parlato degli insulti e i commenti ti ricevuti quando era piccola da parte di suoi coetani.

Per anni ha subito violenze fisiche e verbali, la ignoravano o la spingevano per terra. La 24enne non ha mai avuto la possibilità di dimostrare la persona che era, “sono una persona eccezionale, hanno visto solo la ‘brutta’ Celine“. È stata più volte picchiata e tutto quello che poteva fare era scappare, Celine non ne ha mai parlato con nessuno perché si vergognava ma tutti a scuola sapevano cosa le succedeva e perché non voleva più andare a scuola.

“Dicevo continuamente che ero malata o che avevo il raffreddore per evitare di andare a scuola“. Celine ha risparmiato un sacco di soldi mentre lavorava, non ha mai partecipato a feste fino all’età di diciotto anni, ha sempre lavorato sodo e speso i suoi soldi negli studi: “Ora mi sento così bene con me stessa e finalmente sono felice di poter vivere la vita che ho sempre desiderato, inoltre mi fa sentire più forte di prima. Ma se qualcuno dice qualcosa di negativo su di me, non mi interessa. Nessuno può più farmi del male. “

La star dei social media dice che ora si sente a proprio agio nel suo nuovo corpo dopo i numerosi interventi chirurgici che, insieme ai tre lavori al seno e al naso, includono anche filler sulle labbra, alle guance, al mento e alla mascella. “Da bambina amavo Pamela Anderson in Baywatch, ho sempre voluto un seno come lei, ero sempre una persona forte, quindi avevo bisogno di un look forte. Ora tutti gli uomini mi vogliono. Se incontrassi qualcuno dei miei bulli ora, li ignorerei, non mi hanno mai dato una possibilità, quindi non meritano di parlare con me”.

