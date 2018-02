L’INTER METTE LA TERZA – SCONCERTI: NELLA VOLATA CHAMPIONS SEMBRAVA MEGLIO LA LAZIO CHE PERÒ È ARRIVATA ALLA SESTA SCONFITTA, SPALLETTI HA PERSO SOLO DUE PARTITE, UNA MEDIA DA SCUDETTO. IL LATO DEBOLE E’ BORJA VALERO – BELOTTI RICORDA CHINAGLIA – DA BERNARDESCHI A CUTRONE, DA BARELLA A CRISTANTE, IL CALCIO ITALIANO SEMBRA PORTARE FINALMENTE NOMI NUOVI…” - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

karamoh

L' Inter è terza e ha tutto per poter rimanere in una posizione lontana da molti anni. Non gioca bene, ma questo lo fanno in pochi.

Non è una stagione che in quei piazzamenti si deciderà sul bel gioco.

Sembrava meglio la Lazio che però è arrivata alla sesta sconfitta, l' Inter ha perso solo due partite, una media da scudetto, infatti sono le sconfitte della Juve, due volte e mezzo meno della Roma. Il suo problema è la fantasia, riuscire a portare il pallone verso l' area senza essere capita con venti metri di anticipo. Il giovane francese è servito a questo, provare a saltare l' uomo, avere pensieri liberi. Che ci sia riuscito dimostra che le soluzioni non sono mai lontanissime, ma devono essere gestite. Il lato davvero debole dell' Inter è Borja Valero, grande giocatore del poco.

borja valero

Capitano questi colpi di genio inverso. Sono infortuni lunghi e dibattuti perché spesso l' apparenza è uguale alla realtà. Ma Borja è un fantasista che raramente dà un assist e un regista che perde tanti palloni perché li sfiora troppo a lungo. Va bene in chi deve rallentare il gioco, in squadre di subordine, non in chi ha il dovere di vincere. In una squadra così bloccata a centrocampo, le ali hanno un compito doppio, inventare e segnare. Karamoh l' ha fatto, Spalletti anche scegliendolo. Questo non significa che Candreva sia ormai superato, solo che adesso serve qualcosa di diverso.

belotti

Questa Inter non potrà mai essere guarita, è sbagliata nel centro, è fuori asse, ma non è in mezzo a squadre migliori. Ha segnato un gran gol anche Belotti, qualcosa di antico, uno scatto di 50 metri con due avversari alle spalle e un tiro piazzato, non buttato via, qualcosa di scelto davanti a una porta che si era fatta piccola. A me ha ricordato Chinaglia quando si ingobbiva e sfidava ogni legge andandosene da solo contro il vento, e gli altri dietro a trattenerlo. Questo ragazzo ha qualcosa di più in un calcio italiano che sembra portare finalmente nomi nuovi. Dietro Bernardeschi e Chiesa ci sono Barberis, Barella, Insigne che avrà 27 anni a giugno, Calabria, Caprari, Pellegrini, Cutrone, Biraschi, Cristante, Izzo, Ferrari, Perin, Donnarumma e molti altri.

C' è qualcosa in fondo al baule che, come Inter e Torino, si sta muovendo.

belotti

cutrone