L’ISOLA DEI FATTONI - NINA MORIC A EVA HENGER: ‘IN BOCCA OGNUNO CI METTE QUEL CHE VUOLE’. LA PORNOSTAR HA GRIDATO ALLO SCANDALO PER UNA PRESUNTA CANNA FUMATA DA FRANCESCO MONTE - SIGNORINI: ‘EVA È RIMASTA SCOTTATA DALL’ARRESTO DEL FIGLIO', CHE AVEVA DECINE DI PIANTE DI MARIJUANA IN CASA - LA FIGLIA MERCEDESZ: ‘STO RICEVENDO MINACCE DI MORTE’ - MEDIASET PER ORA SCAGIONA L’EX TRONISTA

Ho appena letto della Henger che ha accusato Francesco Monte di aver portato droga sull’isola (spinelli).

Sicuramente, il fatto che la produzione non abbia preso provvedimenti, è di buon auspicio per la prossima edizione in cui potremmo vedere Alongi.

Ma il problema vero è che non doveva essere Eva Henger a lanciare l’accusa, e sopratutto non avrebbe dovuto farlo in diretta nazionale, perché in fondo Eva, in bocca, ognuno ci mette quel che vuole.

1.LA RIVELAZIONE CHOC DI EVA HENGER SU FRANCESCO MONTE STA FACENDO PARECCHIO DISCUTERE

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

La rivelazione choc di Eva Henger su Francesco Monte, in diretta all'Isola dei Famosi, ha lasciato di sasso il pubblico, ma anche la conduttrice e gli opinionisti.

Confessare davanti a milioni di spettatori che Francesco Monte "ha portato la droga sull'Isola", è stato parecchio di impatto. Non appena la ex pornostar ha fatto questa confessione, infatti, sui social gli utenti si sono scatenati. Da chi difendeva Monte a chi lo attaccava, a chi ironicamente scriveva "Questo è l'armadio di Cecilia (foto con Cecilia e Ignazio nell'armadio, ndr), mentre questo è quello di Francesco (polizia che sequestra delle piantine di marijuana, ndr)". Ma non solo.

Sul web gli utenti si sono veramente scatenati e la rivelazione di Eva Henger sta tenendo ancora banco. Ad esprimersi sulla questione, nelle ultime ore, è stata anche Nina Moric. La modella croata non se ne perde una e questa volta nel suo mirino ci è finita l'Isola dei Famosi. Così la Moric ha scritto tramite la sua pagina Facebook.

Parole non troppo carine quelle di Nina Moric nei confronti di Eva Henger, parole che ancora una volta fanno riferimento al passato della ex pornostar.

2.DROGA ALL'ISOLA DEI FAMOSI, SIGNORINI PUNGE MONTE E ASFALTA EVA HENGER: SCOTTATA DALL'ARRESTO DEL FIGLIO

Il caso Monte-Henger e il presunto consumo di marijuana da parte del modello approda anche a Mattino Cinque dalla bella Federica Panicucci che ha intervistato Alfonso Signorini.

La conduttrice mostra stralci delle accuse mosse da Eva Henger a Francesco Monte durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì sera e legge il comunicato Mediaset su eventuali provvedimenti. Poi lancia un’intervista esclusiva a Alfonso Signorini che aveva twittato: “Lo sdoganamento della canna in prima serata mi mancava”.

La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava.

Il direttore del settimanale Chi ha dichiarato: “Eravamo rimasti al suo pianto solitario in riva al mare che mi aveva colpito e intenerito, poi però l’ho visto abbracciato a Paola. Si è consolato in fretta e bene fa alla sua età. Però sta emergendo in maniera diversa rispetto a come ce lo eravamo immaginato. Ho trovato le accuse di Eva pesanti e ingiustificate. Non mi è piaciuta la boutade della Henger sulle corna (“se l’è meritate”) e ho trovato gravissima l’accusa sulla marijuana. Il figlio è stato arrestato per l’uso di marijuana e probabilmente ne è rimasta scottata”.

Secondo Cecchi Paone: “Monte era stato adottato dalle italiane per quello che aveva subito e come aveva reagito, ora ci sono delle ombre, sta facendo delle cose non in linea con quello che avevamo immaginato”. Il giornalista Palmieri rivela, invece, che i concorrenti sapevano di essere ripresi dalle telecamere nel giardino della casa in Honduras, ma non all’interno dell’abitazione. Al momento non sono state trovate immagini di Monte e il suo spinello.

3.DROGA ALL’ISOLA, BARBARA D’URSO "SCAGIONA" MONTE: "PRIMA LA PRODUZIONE VERIFICHERÀ LE ACCUSE DELLA HENGER"

Giada Oricchio per www.iltempo.it

A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso legge il comunicato ufficiale Mediaset su Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana a Villa La Palma, nei tre giorni antecedenti lo sbarco a Cayos Cochinos. Al momento le immagini scagionano Monte dall'accusa.

Comunicato Mediaset: “In merito alla puntata di ieri sera e alle dichiarazioni di Eva Henger, la stessa denunciava il fatto solo nel corso delle nomination. La conduttrice ha subito chiesto alla concorrente di chiarire cosa stesse dicendo pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase del gioco in atto. Nessuna volontà da parte del programma di distogliere l’attenzione da quanto accaduto, ma esattamente il contrario. Compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria, le 21,55 circa caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo.

Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza. La produzione dell’isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrarie all’uso di qualsiasi sostanza illecita. Vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e doveri di ogni altro individuo. Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5 come ha sempre fatto prenderà gli opportuni provvedimenti”.

Intanto la figlia Mercedesz, ospite in studio ha sottolineato: “Credo che sull’eliminazione di mia madre abbia influito quello che ha detto, penso che potesse dirle in un altro modo però non ci si deve interrogare tanto su come le ha dette, ma sul fatto. Sulla mia pagina ricevo minacce di morte, commenti molto, molto pesanti nei confronti di mia madre. E’ una settimana che vivo una situazione stressante. L’accusa è pesante e nella puntata scorsa non c’era tempo per raccontare quell’episodio. Non mi aspettavo che ne parlasse in diretta, credo che sia stata influenzata dal rancore però non era sbagliato sollevare il problema”.

