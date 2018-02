nadia rinaldi

Nadia Rinaldi, eliminata dall'Isola dei Famosi, torna e si toglie qualche sassolino dalla scarpa, dopo la sua burrascosa permanenza in Honduras, durante la quale nel gruppo non ha riscosso grande successo. Lo fa durante un'intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. In particolare la Rinaldi si scaglia contro coloro che lei stessa ha etichettato come i "quattro dell'orsa maggiore", i più giovani del gruppo dei naufraghi, definiti una "associazione quasi a delinquere".

E prosegue: "Loro hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se rimarranno loro sarà l'isola dei forse saranno famosi". Poi Nadia comincia a parlare di Francesco Monte, che l'ha nominata: "Prima mi sembrava basso, ma quando l'ho incontrato dal vivo era molto bello. Mi stava simpatico. Una notte ha avuto un sogno bruttissimo e ha nominato la madre, poi ho saputo che era morta".

