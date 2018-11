Barbara Costa per Dagospia

domino presley

“Sono una tr*ia, una vera sgualdrina, ma solo al lavoro”, e tu, con me, “parla al femminile: io sono una donna con un ca**o, non un uomo con le tette!”. Quant’è spudorata, Domino Presley, sfrontata, sicura di sé, ha tutta l’ambizione che serve a una regina porno che mira a restare su quel trono a lungo. Guardala bene: a vederla vestita, penseresti mai che tra le sue gambe c’è un pene di 18 centimetri?

Potere del transessualismo, dei trattamenti ormonali che hanno trasformato quest’esile ragazzo americano in una meraviglia del sesso. Domino è nata ad Atlanta, Georgia, e si è sempre sentita "femmina", anche se ha scoperto di poterlo diventare solo a 19 anni. Ha vissuto "incastrata" in un corpo che non le apparteneva per tutta l’adolescenza, rifacendosi del tempo perduto alla svelta: quando una trans è diventata la sua migliore amica, Domino in lei si è specchiata, intravedendo un’identità in cui riconoscersi.

domino presley with no make up

Ecco la risposta alla confusione che albergava nella sua mente, ecco spiegata la sua totale assenza di attrazione verso le donne: Domino non s’è mai sentita omosessuale, ma a 20 anni si sentiva drag-queen, eccome. Come drag-queen ha iniziato a lavorare, nei night-club di Atlanta, scoprendo quanto può essere meschino e malvagio l’ambiente o, più correttamente, quello della sua città natia.

Pubblico meraviglioso, certo, ingaggi niente male, ma un’invidia e una cattiveria tra colleghe da rasentare l’assurdo. Amici di Domino caricano su YouTube i video delle sue esibizioni da drag, che fidelizzano parecchi utenti. In breve Domino si crea un suo pubblico, che comincia a seguire anche i suoi lavori da modella. Decide di rendere partecipe i fan sul web del suo percorso di transizione, dei cambiamenti del suo corpo tramite l’assunzione di ormoni, di come la sua figura androgina acquisti tratti sempre più accattivanti.

domino presley instagram

Domino adotta un’immagine da femme fatale, curatissima, glamour, e cambia nome, Domino appunto, rubandolo all’eroina dei romanzi di Ian Fleming, la Bond-girl impersonata da Kim Basinger. Si rifà il seno e nient’altro (ma io non ci credo), mentre per trucco e capelli prende a modello le prime playmate di Playboy. Non pensa minimamente alla transizione definitiva, il suo pene resta lì, è quello che lei sente e vuole, come vuole allontanarsi dal mondo drag di Atlanta. Contatta online Buddy Wood, famoso regista porno americano, che la fa esordire per la Grooby Productions.

“Domino è la t-girl ideale, è perfetta per il porno-trans”, dice Buddy Wood, “viso stupendo, corpo sexy: trasuda femminilità. È una bomba!” Una bomba che nel porno esplode presto: ho perso il conto di quante nomination e premi la ragazza ha vinto in questi anni, vi dico però che Domino fa ai suoi fan l’effetto di una droga: chi la scopre in rete (e spesso, va detto senza vergogna, chi clicca sui suoi video non pensa che lei sia trans), rimane incantato dal suo viso, dall’effetto ipnotico che procurano le sue forme.

domino presley boy and girl

Le sigle "ts", "t-porn", passano in secondo piano rispetto al suo corpo, a lei, Domino, che domina la tua mente e le tue nefandezze porno, al punto che, quando dopo poche immagini scopri il suo gioiello, ne resti sì sbalordito, ma non te ne dispiace, anzi. Come precisa orgogliosa Domino: “I miei fan sono quasi tutti uomini, e quasi tutti etero. Molti di loro sono nelle forze armate, e mi confidano in chat di avere una compagna, dei figli”. Sono uomini etero e rimangono tali, ovvio, ma si vergognano della loro passione per il porno e per quello trans: spesso non hanno desiderio per le altre trans, “ma solo per me, Domino, e solo a livello onirico”.

domino presley 9

Quanto dice Domino non è egocentrismo, ma maliziosa, assoluta verità. Non c’è nulla di male a spassarsela coi suoi video, non perdi un grammo della tua eterosessualità masturbandoti con le sue performance, e perché dovresti? Lei è femmina al 100%, e ha un pene tra le gambe. Tra i suoi porno più cliccati, quelli che la vedono darsi piacere da sola, specie se nuda sotto la doccia, e quello in cui sorprende un ladro in casa, lo lega a una sedia, e gliela fa analmente "pagare"!

domino presley 5

Domino Presley è atea, ha la fobia degli animali che strisciano, e se la vuoi conquistare sei tu che devi fare la prima mossa. Non ti azzardare a farle ripetere le cose due volte e, mi raccomando, con lei non te ne uscire con stereotipi sui trans: Domino passa il tempo libero a sparare al poligono di tiro. Non è una Bond-girl solo di nome!

domino presley 28 domino presley 18 domino presley 20 domino presley transgender domino presley 10 domino presley 11 domino presley 21 domino presley 24 domino presley 25 domino presley 23 domino presley 26 domino presley 27 domino presley 30