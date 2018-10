L’ULTIMA GAG DI GIANFRANCO D’ANGELO: “BASTA TASSE A UNA CERTA ETÀ, HO VERSATO CONTRIBUTI PER 60 ANNI. LA VILLA IN SARDEGNA? NON CI RINUNCIO” - L’ATTORE 82ENNE, EX STAR DI 'DRIVE IN', DOPO LE POLEMICHE SULLA PENSIONE BASSA: "CI HO MESSO TANTO A FARMI LA CASA AL MARE...NON HO DETTO DI ESSERE POVERO MA ONESTAMENTE PENSAVO CHE AVREI PRESO DI PIÙ DI PENSIONE"

Giuseppe Gaetano per www.corriere.it

gianfranco d'angelo

Succede che spettatori divertiti e intrattenuti in centinaia di pomeriggi e serate, dimentichino in fretta l’allegria ricevuta e scherniscano il volto noto quando questi, dismesse le vesti del divo, torni a indossare la divisa semplice dell’uomo comune, con tutte le sue asperità quotidiane. Scendere tra i mortali è per il personaggio famoso un male, per cui deve solo piangere se stesso.

È successo a una sfilza di attori e showman, non poteva non ripetersi con Gianfranco D’Angelo, forse il più noto dell’elenco. Il mattatore che per decenni è entrato nelle nostre case si tira fuori dalla guerra tra poveri e puntualizza con il garbo e l’educazione di un signore di 82 anni, il senso delle recenti interviste rilasciate a Domenica Live e Spy — che hanno turbato i social — in cui fa presente che, dopo tanti film e varietà, si aspettava più di 2.000 euro mensili di pensione Enpals.

D’Angelo, ma se la passa davvero così male?

gianfranco d'angelo

«Assolutamente no. È seccante quanto ho letto su alcuni giornali, che hanno distorto le mie parole. Non è vero che ho detto di esser povero e soprattutto non mi lamento. Non sono in rovina, dico solo che la pensione che prendo non mi permette di godermi quello che ho costruito. È ovvio che sto meglio rispetto a chi prende 400 euro al mese, ma io ho lavorato per 60 anni. Sessant’anni in cui mi sono fatto in quattro tra Rai, Mediaset, spettacoli e programmi. E c’è chi con 4 anni e 6 mesi porta casa un vitalizio da 6.000 euro».

La cosa che ha più indispettito gli utenti è che parlasse dalla casa al mare in Sardegna: non può venderla o affittarla?

«Ma perché? Ci ho messo tanto per farmela, ho faticato tanto. La gente può dire quello che vuole ma non sarebbe giusto: possibile che neanche negli ultimi anni di vita si possa godere anche di qualche piccola soddisfazione oltre alla sussistenza? Ripeto: non sono in miseria, ma in proporzione a quello che ho dato mi sembra molto poco. Poi se si vuole fare polemica...».

gianfranco d'angelo

E quindi deve continuare a lavorare...

«Lavoro innanzitutto perché mi piace, non per i soldi. Certo, quelli non bastano mai. Ma non solo a me, a tutti. Sono anch’io un papà e un nonno. Ho due nipotini piccoli e due figlie, che lavorano per carità, ma senza il mio contributo avrebbero delle difficoltà economiche. E con la sola pensione che percepisco non potrei aiutarle, come fanno tutti i genitori».

Basta tasse a chi le paga da 60 anni: poteva essere una misura da inserire nella manovra del governo?

«Secondo me a una certa età, basta. Abbiamo già dato. Tra Irpef, Imu, Iva, Tari e quant’altro siamo subissati dalle tasse. Non è possibile continuare a pagarle tutte, superati gli 80 anni e con 60 anni di contributi versati. Sì, onestamente pensavo che avrei preso di più di pensione, tutto qua».

gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo odiens gianfranco d'angelo

gianfranco d'angelo fenech gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo gianfranco d'angelo