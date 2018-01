L’ULTIMO RIFF DI EDDIE “FAST” CLARKE: IL MONDO DEL ROCK PIANGE L’ULTIMO SOPRAVISSUTO DEI MOTORHEAD - IL MUSICISTA, SOPRANNOMINATO 'FAST' PER VIA DELLA VELOCITÀ CON CUI SUONAVA LA CHITARRA, È MORTO ALL'ETÀ DI 67 ANNI A CAUSA DI UNA POLMONITE - VIDEO

Da www.rockol.it

È’ morto a 67 anni, a causa di una polmonite, Fast Eddie Clarke. Il chitarrista britannico ha militato nei gruppi heavy metal Motorhead e Fastway. La notizia è stata confermata tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei Motorhead che potete leggere qui di seguito:

Nell’annuncio si legge:

Siamo devastati nel comunicarvi la notizia che abbiamo saputo questa notte: Edward Allan Clarke, o come tutti noi lo conoscevamo e amavamo con il nome Fast Eddie Clarke, è morto serenamente nella giornata di ieri

Tedd Carroll, fondatore nel 1975 dell’ormai defunta etichetta discografica Chiswick Records, ha scritto sulla propria pagina Facebook: “Eddie si è spento serenamente in ospedale dove era in cura per una polmonite”.

Anche Phil Campbell, chitarrista e membro dei Motorhead fino al 2015, ha commentato il tragico evento:

Ho appena saputo che Fast Eddie Clark ci ha lasciati. Questo è veramente uno shock, lo ricorderò per sempre per i suoi iconici riff di chitarra; era un vero rock n roller

Clarke era stato presentato a Lemmy dal batterista Phil "Philthy Animal" Taylor a metà degli anni '70 e si è unito ai Motorhead poco dopo, nel 1976. Fast Eddie Clark ha fatto parte della storica formazione iniziale della band: ha suonato nell’omonimo album di debutto del 1977, “Motorhead”, negli album “Overkill” e “Bomber” del 1979, in “Ace Of Spades” del 1980 e in “Iron Fist” del 1982.

"Keep Us On The Road" dall'album "Motörhead" del 1977:

Il chitarrista britannico ha lasciato i Motorhead mentre erano in tour negli Stati Uniti per promuovere la loro ultima uscita discografica “Iron Fist”. Nel 1983 formò insieme all'ex bassista degli UFO Pete Way, i Fastway. I Fastway hanno pubblicato il loro omonimo album di debutto nel 1983, continuando poi a pubblicare album in studio fino al 2011, anno di uscita del loro ultimo disco “Dog Eat Dog”.

Nel 2014, Clarke è tornato alle sue radici blues e ha pubblicato un nuovo album in studio intitolato “Make My Day - Back To Blues”, una collaborazione tra Clarke e il tastierista dei Shakatak, Bill Sharpe. Clarke è tornato a suonare con Lemmy il 6 novembre del 2014 durante un concerto alla National Indoor Arena di Birmingham per suonare il classico dei Motorhead "Ace of Spades".

