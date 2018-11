C’È VITA DOPO LE CORNA! - SU INSTAGRAM È NATO ‘ALCE PROMO’, DEDICATO A TUTTE LE VITTIME DI TRADIMENTO. L’IDEATORE GIUSEPPE DI DONATO, FRESCO DI CORNA, HA DECISO DI TRASFORMARE LA SUA FRUSTRAZIONE IN CREATIVITÀ: ‘SONO STATO LASCIATO SU DUE PIEDI DALLA MIA COMPAGNA, E IL MIO DESIDERIO DI VENDETTA L’HO MESSO AL SERVIZIO DEGLI ALTRI. OFFRIAMO SOLUZIONI A CHI VUOLE USCIRE DA UNA BRUTTA SITUAZIONE CON UNA RISATA (E QUALCHE SODDISFAZIONE)…’

Alberto Dandolo per Dagospia

Oggi vi parliamo di Alce_promo: un progetto di provocazione comunicativa, che si autodefinisce “Revenge marketing Agency” ospitato su Instagram (account @alce_promo) e dedicato a tutti (ops, toccatevi un secondo la testa…) i cornuti. Alce_promo punta a coinvolgere le vittime di tradimento, facendo leva sullo “storytelling horns” ci racconta e si racconta con ironia: attraverso i fumetti, i giochi di parole, i video, gli hashtag, le poesie e le arti più varie ed avariate, con l’auspicio che sia poi una risata a seppellire tutto e a farci ripartire verso nuove avventure alleggeriti del fatidico peso alla testa.

Il profilo Instagram ha incassato in meno di un mese già 15000 follower e c’è anche un sezione merchandising per finanziare il progetto, e persino una un sezione sociale “Savethealce” per aiutare le povere Alci, in questo caso vere, che rimangono intrappolate con le corna sui rami degli alberi rischiando la morte.

Ma parliamo con l’ideatore Giuseppe Di Donato, esperto di comunicazione web e social media manager.

Come nasce l’idea?

Guarda, l’idea nasce ovviamente a seguito di un incontro ravvicinato con il problema: sono stato lasciato su due piedi (più esattamente su due corna) dalla mia compagna con una telefonata, e ne sono rimasto molto deluso anche perché non mi è stata concessa nemmeno una seconda chance. A questo punto non avendo alcuna intenzione di compiere gesti estremi, mi sono buttato su una vendetta creativa e indolore. Chi prima o dopo non ha mai provato un desiderio di vendetta dopo un tradimento o un torto subito?

La tendenza al comportamento vendicativo spinge un individuo a voler riparare un torto “occhio per occhio” per intenderci, spesso con il risultato di far molto più male di quanto subito; ora in una società dove la via di mezzo sembra cancellata da stucchevoli concetti iperbuonisti o scarmigliate campagne haters, il concetto di Alce_promo si pone proprio nel centro, con l´obbiettivo di avere soddisfazione a regolar tenzone, il duello del guanto lanciato, un´arma bianca che non spargerà sangue, al massimo qualche lacrimuccia e tante risate.

Come mai Instagram?

Paese che vai e usanze che trovi, è il social ideale per il marketing non convenzionale e consente di creare interazioni (engagement) molto più velocemente di altri social, raggiungendo spesso e volentieri l’obbiettivo con un semplice hashtag scoccato a mo’ di freccia.

Qualcuno ha già contattato Alce_promo?

Moltissime persone hanno cercato di capire di cosa ci occupavamo, non nascondo che molti avevano moventi e richieste assurde e li abbiamo indirizzati presso un bravo psicologo comportamentalista, altri volevano più che altro sfogarsi circa le proprie sventure, parlare con qualcuno al di fuori delle vicende personali resta sempre molto terapeutico.

Del concetto di Vendetta [dal lat. vindicta «rivendicazione; liberazione; castigo», cit.Treccani] noi prendiamo il significato di rivendicazione e soprattutto di liberazione, mai il castigo!

Non solo quindi “pene d´amor perdute” come avrete capito, c´è spazio per tutti, vendetta bianca offresi!

