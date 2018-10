LA RUOTA DEL (CECCHI) PAONE - AL 'GRANDE FRATELLO' VIP IL CONDUTTORE SI SCATENA SULLE DIMENSIONI DEL CAMPIONE OLIMPICO DI JUDO FABIO BASILE: "QUANDO TI SVEGLI HAI UNA TENDA CANADESE SUL LETTO” – GIULIA PROVVEDI CONFERMA: "SI E’ TOLTO LE MUTANDE E HA UN DRAGO"

Da www.liberoquotidiano.it

Ha fatto da poche ore il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,Alessandro Cecchi Paone e fin da subito ha regalato momenti di grande imbarazzo. Dopo la diretta di lunedì 22 ottobre, il conduttore televisivo gaydichiarato si è confessato con le gemelle Provvedi e Fabio Basile durante una conversazione in cucina riguardante il suo ruolo sessuale sotto le coperte. Paone ammette: "Io sono attivo". e continuando su questa scia dichiara al judoka di essere rimasto allibito dalle sue dimensioni: "Quando ti svegli hai una tenda canadese sul letto". A confermare quanto detto dal conduttore è Giulia Provvedima Alessandro ci tende a precisare che non gli importa: "Hai un fisico perfetto ed ha pure tutto quel ben di Dio? Generalmente qualche difetto devi averlo… Io sono attivo, quindi non corri rischi, non mi interessa, apprezzo altre doti".

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Al Grande Fratello Vip 3 c'è un concorrente con un grande talento...fisico. Il judoka Fabio Basile è superdotato. Parola di coinquilini che ne hanno parlato con una Marchesa a dir poco scioccata: "Forse devo andar via...le mie orecchie non possono sentire questo linguaggio cameratesco".

La più esplicita e divertita era Giulia Provvedi: "Si è tolto le mutande e ha un DRAGO. Signori abbiamo un Siffredi in casa, io sono rimasta sconvolta, ho visto una roba sconcertante, un piccoletto come lui con una roba allucinante!!!". In effetti la mattina l'olimpionico tende sempre a coprirsi...

