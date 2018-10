LA RUOTA DEL (CECCHI) PAONE - "IL GFVIP? IO NON CI PENSAVO. MI HA TELEFONATO PIER SILVIO BERLUSCONI IN PERSONA E MI HA DETTO CHE AVEVA ASSOLUTAMENTE BISOGNO DI ME. È STATA UNA SUA DECISIONE. NON POTEVO NON ACCETTARE” – LO SCAZZO EPICO CON ELIA NELLA CASA: ECCO PERCHE’

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Una chiamata dall’alto, anzi dal più alto in grado. Alessandro Cecchi Paone, l’uomo che in occasione della prima edizione del Grande Fratello condotto da Daria Bignardi si scagliò contro i reality show, ha confessato ai coinquilini di non aver sostenuto alcun provino, ma di esser stato cooptato nientemeno che dalla viva voce di Pier Silvio Berlusconi: “Io non ci pensavo proprio al GFVip, ma venerdì mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno di me. È stata una sua decisione. Non potevo non accettare. Adesso sono qui e sto benissimo con voi”. La telefonata dell’Amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset sarebbe arrivata solo il venerdì precedente al suo ingresso. Lusingato dalla telefonata d'emergenza (c'era bisogno di linfa nuova e viva per rianimare questa edizione, nda) Cecchi Pa(v)one ha varcato la porta del GF lunedì scorso 22 ottobre.

Da www.today.it

Ad un mese dall'inizio del 'Grande Fratello Vip', cominciano le prime tensioni tra i concorrenti. Ultimi contro quello tra Alessandro Cecchi Paone ed Elia Fongaro, con il primo che lanciato accuse di razzismo e il secondo che ha avuto un crollo.

Tutto è cominciato alcuni giorni fa. In un primo momento, infatti, a scagliarsi contro Elia, è stato Francesco Monte, che lo ha accusato di essere individualista e di non rendersi in alcun modo utile rispetto alle dinamiche della Casa. Elia, dal canto suo, è passato dalla parte del torto facendo una battuta sui tarantini (città d'origine di Monte) e Cecchi Paone non c'ha visto più.

"Io passo la mia vita a combattere il razzismo e tu te ne esci con quella frase sul tarantino, che non mi è piaciuta affatto - è sbottato il giornalista e divulgatore scientifico - E’ inammissibile quello che hai detto. Io con persone come te, razziste, non ci voglio parlare. Ti stai facendo un torto. Stai facendo finta di essere un cretino, ma in realtà non lo sei, a meno che tu non voglia passare per tale. La tua frase era razzista"

Non solo. Il conduttore se l'è anche presa con Jane Alexander, l'attrice con cui Fongaro sta cominciando una liaison: "O vi mettete insieme o lui resta solo - le ha detto - Se ogni volta che è solo, tu ti avvicini, nessuno si avvicinerà a lui. Lui se non passa del tempo con gli altri, sarà odiato". Ed è stato in questo momento che il ragazzo ha avuto un crollo emotivo, lasciandosi andare ad uno sfogo liberatorio.

