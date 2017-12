spanking natalizio

Gareth May per The Debrief

Una ricerca del 2008 condotta dal sito di appuntamenti “BeNaughty.com”, rivelò che oltre il 20% delle utenti trovava molto sexy Babbo Natale: la barba, il vestito rosso, la natura amichevole del personaggio, formavano un cocktail irresistibile. Allora ho sondato fra amiche particolarmente porche per capire se esistesse una sorta di “Santafilia” nella lista del fetish, e ho scoperto che se anche non si usa questo preciso termine, la fantasia c’è, soprattutto quella di trombare Babbo Natale dopo essersi sedute sulle sue ginocchia in un centro commerciale.

santa claus sexy

Dalla ricerca su “Fetlife”, il social della comunità sadomaso, si apprende che sono molti gli “eventi” dedicati a Babbo Natale, circa 300 nel mondo. Il gruppo fetish più popolare è quello riceve “lo spanking” da Santa Claus. Proprio qualche giorno fa - si legge sulla pagina - si è tenuta una festa a tema: il proprietario di casa era vestito da Babbo Natale, gli ospiti si sedevano a turno sulle sue ginocchia, sceglievano un regalo dal sacco e potevano pescare degli attrezzi punitivi, il che significava che erano stati cattivi e andavano corretti. Molti adorano essere puniti da una persona più anziana.

pornoillustrazioni babbo natale

Su “Craigslist” sono in tanti, uomini e donne, a cercare un sosia di Babbo Natale da incontrare sotto le lenzuola, ovviamente meno vecchio e con meno pancia di quello “vero”. Il web è zeppo di confessioni anonime e descrizioni dettagliate di fantasie su di lui.

Esiste anche una letteratura erotica dedicata e illustrazioni pornografiche, un fetish soprattutto stagionale con tanto di “pornamenti”, ornamenti porno da mettere sull’albero.

pornamento santa claus travestito

Alcuni esperti di sesso spiegano così questa fantasia: Babbo Natale domina, è colui che decide punizione e ricompensa. Sin da piccoli ci sentiamo osservati da lui, sa se siamo stati bravi o meno, e, anche quando siamo stati bravi, temiamo di essere finiti nella lista dei cattivi. Questa figura è la fusione perfetta di autorità maschile e comprensione, che alla fine conforta anche chi ha sbagliato.

pornamento per albero di natale

E’ più comune di quanto si pensi, sessualizzare i sentimenti provati per questa figura che rappresenta la gioia, l’eccitazione infantile davanti al mistero.

