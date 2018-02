SALVIAMO VACCHI DA SE STESSO - ESCE “TRUMP IT”, IL SECONDO (INASCOLTABILE) SINGOLO DELLO SVALVOLATO RAM-POLLO - BONAZZE SEMINUDE CHE SBUCCIANO BANANE, BEVONO LATTE, LUSSI, YACHT E CULI - VACCHI ABBOZZA UNO DEI SUOI SOLITI BALLETTI E SFRECCIA IN MOTO - VIDEO! - BUONE NOTIZIE PER I SUOI 'SORCINI': DA GIUGNO SARA’ DJ RESIDENT ALL’AMNESIA DI IBIZA

Da www.ilmessaggero.it

GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO TRUMP IT

Che Gianluca Vacchi amasse la musica, dopo tutti i balletti condivisi sui social, non era certo un mistero. Ma come spesso accade con il dandy bolognese, anche stavolta Vacchi a quanto pare è riuscito a trasformare quello che poteva sembrare un passatempo in una nuova (e remunerativa) fonte di business.

Eccolo infatti nel video del suo nuovo singolo pubblicato su Spinnin’ Records, il secondo dopo «Viento» ed ancora una volta con la collaborazione dell'amico Nicola Zucchi: «Trump-it», superalo, battilo, vinci. Un nuovo imperativo categorico in musica, insomma, per i numerosi follower di Gianluca che, intanto, ha da poco messo a segno un nuovo successo: da fine giugno infatti sarà uno dei nuovi dj resident dell’Amnesia di Ibiza, dove ogni mercoledì presenterà un party latino sulla terrazza del superclub.

L’organizzazione della residenza è affidata al gruppo Made in Italy che da fine anni Novanta opera sull’isola, ma visto il sound di questa nuova traccia è verosimile pensare che il party non sarà solo latino ma anche electro house.

