SALVINI NON SI SALVA DA KASIA SMUTNIAK - "L’ITALIA NON E’ UN PAESE RAZZISTA MA C’È CHI FOMENTANDO L’INTOLLERANZA, LA NON ACCETTAZIONE, LA CHIUSURA MENTALE, STA CONVINCENDO DEL CONTRARIO…" - L’ATTRICE CONCLUDE IL POST SU INSTAGRAM CON UN ELOQUENTE #SISALVINICHIPUO’ – E PENSARE CHE IL MINISTRO L'AVEVA ELOGIATA DOPO L'INTERVISTA A 'GRAZIA': "ANCHE NEL MONDO DEL CINEMA C’E’ CHI USA BUON SENSO"

kasia smutniak

Carlo Lanna per il Giornale

L’intervista rilasciata da Katia Smutniak giorni fa al settimanale “Grazia”, ha destato molte polemiche sia dentro che fuori il mondo dei social. “In Italia non c’è razzismo”, ha affermato l’attrice, dichiarazioni che hanno destato malcontento e che hanno alzato un vero e proprio polverone mediato che ha infiammato i social e il web.

Per arginare le critiche, Kasia Smutniak, poche ore fa, ha pubblicato un post su Instagram sperando di mettere a tacere le accuse e le critiche ricevute. Il post in questione è riportato qui all’interno della news.

salvini decreto sicurezza 1

“Devo precisare le mie dichiarazioni” afferma l’attrice sui social. “Anche se vivo qui in Italia da oltre venti anni devo ancora badare a ciò che penso”, continua. “Nella mia recente intervista su Grazia intendevo dire che il razzismo non è scritto nel DNA del nostro paese, infatti non nego nel dire che l’Italia non è un paese razzista”. Ma per evitare ulteriori equivoci precisa: “C’è chi invece fomentando l’intolleranza, la non accettazione, la chiusura mentale, sta convincendo del contrario, è come se sta portano all’idea di un paese diverso, più razzista”. E poi ha concluso il post con #SiSalviniChipuò.

