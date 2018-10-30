SALVINI, RUNNER DI NOTTE – SU “CHI” LE IMMAGINI DEL VICEPREMIER CHE CORRE A TARDA SERA A ROMA, VICINO AL COLOSSEO, SCORTATO DA UNA PERSONAL TRAINER: CONTINUA L'OPERAZIONE “REMISE EN FORME” PER IL LEADER LEGHISTA…

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Da Chi

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Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 31 ottobre, le immagini del Ministro dell'Interno Matteo Salvini mentre, scortato da una personal trainer, corre di notte per le strade di Roma, costeggiando il Colosseo. Essendo impegnato tutto il giorno al governo, Salvini si dedica agli allenamenti nei rari momenti liberi, compreso a tarda serata.

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