SALVO NON VA PER IL SOTTILE - VIDEO: UNA SESSIONE DI ''FACESITTING'' A ''PRIMA DELL'ALBA'', ALLA SCOPERTA DELLO SFACCETTATO MONDO BDSM: UOMINI SCHIAVI, LEGATI E MASCHERATI, VENGONO LETTERALMENTE SOFFOCATI DA DOMINATRICI CHE SI SIEDONO SULLA LORO FACCIA. IL FELICE MALCAPITATO RAGGIUNGERÀ IL CLIMAX SOLO GRAZIE A…

Facesitting a ''Prima dell'alba'' di Salvo Sottile

DAGONEWS

Il viaggio di Salvo Sottile nella notte e nei desideri piu’ nascosti degli italiani si arricchisce di un altro capitolo. Ieri sera nella puntata di Prima dell’alba in onda su Raitre il lunedì in seconda serata, Sottile, accompagnato da una “mistress”, una dominatrice, si è addentrato in una serata molto particolare, un’altra pratica BDSM, quella della cena per sole donne con “uomini mobiletto”, a conferma che le fantasie degli italiani in fatto di sesso sono sempre più variegate.

Le donne per la cena hanno a disposizione degli “slaves”, degli schiavi maschi. Sono tutti nudi e mascherati per renderli indistinguibili tra loro. Vengono fatti sdraiare su una lettiga sotto la tavola, legati con delle cinghie mani e piedi mentre la loro testa finisce nella “smother boxe”, letteralmente scatola per il soffocamento, chiusa sui tre lati e aperta solo nella parte che agli schiavi lascia scoperti naso e bocca. Durante la cena le donne si siedono sulle facce degli “slaves” divertendosi a conversare tra loro come se niente fosse e a dosare l’aria per gli schiavi che nel frattempo in mancanza di ossigeno annaspano e si dimenano in preda alle convulsioni.

Sottile nel suo viaggio notturno ha scoperto che questi incontri ,che in Inghilterra chiamano “Facesitting”, sono sempre più frequenti e diffusi in Italia e nascono da un piacere tutto psicologico che non passa per un rapporto sessuale vero e proprio ma per uno stato mentale: il sottomesso, lo “slave” umiliato dalla donna (che durante la cena oltre a fargli mancare ossigeno lo calpesta con i suoi tacchi a spillo) raggiunge il suo “orgasmo” solo sapendo che l’aria che gli servirà per vivere la doserà la sua padrona.

Gli appassionati di questa pratica Bdsm (sigla che sta per Bondage, Dominazione, Sadismo, Masochismo) si contattano tra loro via social e si incontrano in appartamenti o in un locali notturni.

