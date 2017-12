SANGUE E ARENA - IN COLOMBIA SI SONO RIUNITI I PIU' GRANDI MATADORES DEL MONDO ISPANICO E JUAN JOSE' PADILLA E' STATO ACCOLTO DA EROE: DETTO IL PIRATA O IL CICLOPE DI JEREZ, PERSE UN OCCHIO NELLA CORRIDA DEL 2011 E IERI HA INFILZATO IL SUO TORO - FOTO DA SVENIMENTO

Dagoreport

padilla infilza il toro

I toreri provenienti dal tutto il mondo ispanico ieri si sono incontrati in Colombia per la sessantesima edizione della ‘Cali Fair’, il più grande festival di tori del Sudamerica, come riporta il “Daily Mail”.

la corrida del pirata

Tra i matadores c’era anche lo spagnolo Juan Jose Padilla, noto come 'Il ciclope di Jerez' o 'Il pirata’, dopo aver perso l’occhio sinistro in corrida a Zaragoza, nel 2011. Spavaldo e con indosso la sua benda, Padilla ha abbattuto il toro alla Plaza de Toros Cañaveralejo davanti a 17.000 spettatori, che lo hanno trattato da eroe.

juan jose padilla detto il pirata

Tra i toreri, anche il giovane colombiano Jesus Enrique Colombo, che ha infilzato il toro con le banderillas, e Sebastian Ritter, che invece è stato quasi trapassato dalle corna del suo avversario.

ritter quasi incornato dal toro il pirata saluta il pubblico sebastian ritter a terra ritter infilza il toro cali fair in colombia enrique colombo e il toro il pirata con la benda il pirata o ciclope di jerez il pirata fissa il toro jesus colombo in colombia