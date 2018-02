SANREMO 2018: FUGA DALLA POLIZIA - NOEMI DÀ DEL ‘COGLIONE’ A UN POLIZIOTTO CHE LA FERMA MENTRE PROVA A ENTRARE DALL’USCITA PER SALTARE LA FILA, E SI BECCA UNA DENUNCIA PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COME MAI EDOARDO LEO NON VOLEVA ESSERE PERQUISITO DAI CARABINIERI ALL’INGRESSO DEL CASINÒ, TANTO DA LITIGARCI? AH, SAPERLO…

Rita Vecchio per www.ilmessaggero.it

Tutti vogliono la sicurezza ma non vogliono essere controllati. Soprattutto i Vip. E Sanremo non fa eccezione. Il conduttore del dopo Festival Edoardo Leo all'ingresso dell'Ariston ha battibeccato con i carabinieri per la perquisizione: momenti di tensione, la situazione stava per precipitare e sarebbe stato un bel colpo di scena: pensate il DopoFestival in diretta dalla caserma di Sanremo.



Stesso problema per Noemi: ieri mattina, per evitare la fila ai controlli del varco di ingresso, voleva entrare dal varco di uscita. La polizia l'ha fermata. La cantante non era serenissima ma quando ha visto di avere molti occhi addosso è tornata sui suoi passi e si è messa in fila come tutti.

Nino Luca per www.corriere.it

Arrivare davanti al teatro Ariston è diventata una corsa ad ostacoli. Passare i serrati controlli è procedura molto lunga, dopo l’incursione dell”intruso” sul palco dell’Ariston che martedì scorso ha sorpreso Fiorello e tutta la sicurezza del Festival. Ci vuole molta pazienza per donarsi a veloci perquisizioni e grande self control quando si viene rispediti al mittente: «Da qui non si passa».

Martedì la cantante Noemi ha provato a forzare un varco, ma nel verso sbagliato. Infatti la cantautrice romana, al secolo Veronica Scopelliti, in gara tra i big con “Non smettere di cercarmi”, ha cercato di entrare da un’uscita, per di più senza pass. Apriti cielo, ne è scaturita una discussione “vivace” proprio davanti al teatro con un agente della security che l’ha invitata a fare un giro più lungo.

Girati i tacchi, alla cantante, mentre si allontanava, è scappato un commento a voce alta. Noemi avrebbe apostrofato l’inflessibilità del poliziotto con un «ma guarda che c...ne». Il “commento” non sarebbe sfuggito all’agente che oltre a cercare dei testimoni, ha richiamato Noemi per identificarla. Risultato: Noemi è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.