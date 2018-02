SANREMO SPIA! - CLIMA AGITATO AL FEP-STIVAL DEL CONFLITTO D’INTERESSI - CI SONO LA SIGNORA FIORELLO E LA SIGNORA BAGLIONI DIETRO ALL’OSPITATA? - GIRA VOCE CHE IL PRESENTATORE AVRÀ DELLE LUCI PARTICOLARI - LA HUNZIKER CONTRO IL FEMMINICIDIO PER FAR DIMENTICARE IL CASO GIULIA BONGIORNO? - IN RIVIERA SBARCA MILLY D’ABBRACCIO ALLA RICERCA DI…TALENTI - LE FESTE CON PARIETTI, CAMASSA, D’OSPINA E MARTANI - SALGONO LE QUOTAZIONI DE ‘LO STATO SOCIALE’

Giuseppe Candela per Dagospia

1) Clima agitato al Fep-stival di Sanremo e in sala stampa si sprecano battutine sul presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni con la società di Ferdinando Salzano (Fep, ‘Friends & partners’): "Chi sarà il prossimo ospite? Guarda il sito dell'agenzia e vedi chi manca." Si punta tutto sull'effetto Fiorello alla prima, gira voce che il colpaccio sia merito del cantautore romano che avrebbe strappato il sì allo showman anche grazie alla complicità tra sua moglie e la signora Fiorello. Sarà vero?

2) Il sindaco di Sanremo ha lanciato in sala stampa la campagna "Io sono qui" contro il femminicidio e Michelle Hunziker sorpresa ha accettato subito al volo l'offerta fissando al petto un fiore. Era tutto talmente improvvisato che erano già pronte tre ceste di fiori da fornire ai giornalisti in sala. Sarà stato mica un modo per "ripulirsi" l'immagine dopo le polemiche su Doppia Difesa, l’associazione con Giulia Bongiorno finita al centro delle polemiche per un articolo di Selvaggia Lucarelli sul ‘Fatto’?

3) Gira voce che il dittatore artistico (cit) Claudio Baglioni abbia chiesto un'attenzione particolare per le luci sul palco, sarà illuminato come Barbarella D'Urso?

4) Dagospia può anticiparvi che sul palco dell'Ariston, probabilmente nella quinta serata, salirà il cast di "Romeo e Giulietta-Ama e cambia il mondo". Il musical debutterà il prossimo 14 febbraio a Milano ed è prodotto da David e Clemente Zard. Forse un modo per ricordare il famoso produttore scomparso pochi giorni fa?

5) Nelle ultime ore, anche dopo le prime prove aperte alla stampa, sembrano salire le quotazioni de Lo Stato Sociale che canterà "Una vita in vacanza". Saranno loro la sorpresa tra i big?

6) Le prezzemoline del piccolo schermo hanno timbrato il cartellino alle varie feste collaterali: da Elisa D'Ospina ad Alba Parietti, da Pamela Camassa a Daniela Martani. Proprio l'ex gieffina ha strabuzzato gli occhi davanti alle pellicce di certe signore e ha poi raccontato ai presenti i suoi problemi social con gli antivegani. Annamo bene.

7) Claudio Baglioni e Michelle Hunziker hanno scelto di non commentare e replicare alle dichiarazioni di Antonio Ricci. La decisione sarebbe maturata nelle ore precedenti alla prima conferenza stampa per evitare nuovi attacchi e possibili repliche del papà di Striscia la notizia. Sarà vero?

8) E' sbarcata in Riviera Milly D'Abbraccio, l'ex pornostar spopola in città presenziando alle varie feste tra selfie e sorrisi. Cosa ci fa a Sanremo? Nulla a che vedere con la sua vecchia professione ma ha deciso di presenziare per lanciare un nuovo progetto: la Community Musik Tv. Un modo per cercare talenti emergenti.

9) I venti big in gara canteranno la sigla della 68° edizione, un pezzo inedito che aveva incontrato molto scetticismo tra artisti e discografici. Alla fine però hanno accettato tutti la decisione di Baglioni.

