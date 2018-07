SANTANCHE’, UN CEFFONE DOPO L’ALTRO - I GIUDICI DISPONGONO IL REINTEGRO DEI GIORNALISTI DI “VISTO” E “NOVELLA” E L’EX AMICA E SOCIA PAOLA FERRARI LA RANDELLA: “LE UNICHE RESPONSABILITA’ SONO SUE: HA OPERATO NEL PIU’ ASSOLUTO SPREGIO DELLE REGOLE DEL CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO”

ferrari santanche

(ANSA) - "Non posso che esprimere la mia assoluta contrarieta' e il mio dissenso, come gia' piu' volte e in piu' sedi e' stato riportato, circa le modalita' di conduzione di una vicenda che vede ingiustamente coinvolta Visibilia Editore spa": lo afferma, in una nota, la giornalista Paola Ferrari, attuale socio di minoranza di Visibilia Editore spa in relazione alla reintegrazione dei giornalisti di 'Visto' e 'Novella 2000'.

paola ferrari daniela santanche

"Le uniche responsabilita' sono attribuibili all'on. Daniela Santanche', amministratore delegato della societa' Visibilia Srl, che ha volontariamente 'scippato' la partecipazione di Visibilia Magazine Srl a Visibilia Editore spa - aggiunge Paola Ferrari - esautorando la stessa da ogni decisione gestionale nel merito e operando cosi' nel piu' assoluto spregio delle regole e delle norme che regolano il Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Mi riservo, in ogni sede opportuna, ogni facolta' riconosciuta dalla legge, a tutela dell' investimento nel settore editoriale, auspicando che possa emergere con chiarezza che Visibilia Editore spa e' solo una vittima incolpevole dell'operato del socio di riferimento e della conduzione dell'on. Daniela Santanche'", conclude.

"Le dichiarazioni della signora Paola Ferrari rappresentano la poco avveduta strumentalizzazione, per fini polemici e in contrato con l'interesse della societa', di una decisione del Tribunale di Milano che riteniamo ingiusta ed erronea e che verra' immediatamente impugnata", replica Daniela Santanche'.

IL POST DI PAOLA FERRARI CONTRO DANIELA SANTANCHE PER I LICENZIAMENTI A NOVELLA

"Del resto altro giudice della medesima sezione lavoro del medesimo Tribunale ha gia' deciso in senso diametralmente opposto sulla medesima vicenda, ritenendo infondate le pretese di un altro gruppo di lavoratori e riconoscendo il buon diritto e la correttezza dell'operato tanto di Visibilia Editore, quanto di Visibilia Magazine. La signora Paola Ferrari dovrebbe imparare a rispettare le sentenze, come quella del Tribunale di Milano che in data 6 marzo 2017 trovava infondate tutte le sue lagnose accuse con condanna totale alle spese di lite", aggiunge Santanche'.