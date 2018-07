SAPORE DI VANZINA: "CAPALBIO ERA (ED E’) IL LUOGO DI RADUNO DEI RADICAL CHIC PER CUI VALE PIÙ UN APERITIVO CON GLI OBAMA NOSTRANI CHE UNA NOTTE D'AMORE CON PAMELA ANDERSON. D'ALTRONDE L'IDEA FISSA DI QUESTI DEMOCRATICI NON È TROMBARE MA DI ESSERE TROMBATI - QUELLI DI SABAUDIA SI CREDONO NEGLI HAMPTONS MA DIMENTICANO DI ESSERE A 30 CHILOMETRI DA LATINA" – E POI PORTO CERVO, CAPRI E IL SALENTO...

Enrico Vanzina per il Messaggero

enrico vanzina

Nel corso della mia vita ho avuto la fortuna di andare in vacanza in molti luoghi sacri della penisola. Siccome è arrivato luglio e si fanno progetti di vacanze, eccovi una piccola mappa umoristica delle località vacanziere italiane più alla moda.

Porto Cervo. La meravigliosa poltronissima della Costa Smeralda. Infatti sembra una scenografia teatrale. Tutto puzza di finto.

Anche i villeggianti. Una volta vidi un bambino ricco, biondo, antipatico, che stava mangiando e si lamentava con la madre: E basta... Sempre riso allo champagne!. Il mare è strepitoso. Soprattutto perché gli str...non galleggiano in acqua, ma stanno quasi tutti in barca.

UN GIORNO DI RIPRESE A PORTO CERVO FOTO DI NINO DI SALVO

Capri. Oramai sembra un quartiere di Napoli. Napoletani a destra, a sinistra, sopra, sotto. Chilometri a piedi per ritrovarsi sempre in Piazzetta. Per strada sei perennemente bersagliato dai paparazzi locali che ti fotografano insieme a tua moglie. Così i coniugi Cuccurullo s' illudono di essere Harry e Meghan. Nel mare arrivano spesso i pomodori che scaricano nel golfo. E così si fa un bagno saporito sciué sciué.

Portofino. Il regno delle sciure milanesi e dei loro mariti commenda col grano. Un caffè costa come una bistecca. Se mangi un' aragosta rischi di finire in mano agli strozzini. Il mare c' è, ma non si vede.

capri

L' attività principale lo struscio al porto, passando in rassegna le barche ormeggiate e omaggiando i morti dei fortunati proprietari. Per sana invidia. L' età media dei villeggianti è come la temperatura in Turchia in agosto. Oltre i sessanta.

Sabaudia. Quelli di Sabaudia si credono negli Hamptons, la spiaggia dei fighetti di New York.Hanno tendenze kennediane, dimenticando di essere a trenta chilometri da Latina. I proprietari delle ville sulla spiaggia si vedono tra di loro tutte le sere. Poi, alla decima cena, litigano e non si vedono più. Tornando in città, raccontano di aver passato delle vacanze super-tranquille. Vero perché, a parte il loro cane, hanno tolto il saluto a tutti e sono rimasti in desolata compagnia della Settimana Enigmistica.

capalbio

Capalbio. Era (è) Luogo di raduno dei radical chic di sinistra. Per i filosofi, gli onorevoli, i giornalisti ed i boiardi Stato, valeva più un aperitivo con gli Obama nostrani che una notte d' amore con Pamela Anderson.D' altronde l' idea fissa di questi democratici non è trombare ma di essere trombati.

sabaudia

Cortina d' Ampezzo. Il luogo ideale per passeggiate. Le signore non resistono al look ampezzano. E così, per quindici giorni, ti ritrovi accanto una moglie che sembra Heidi. Il pomeriggio vengono presentati, da famosi scrittori e giornalisti, nuovi libri.Queste presentazioni colte sono frequentatissime dalle signore del generone romano che appena tornano in albergo si buttano a leggere gli amori di Belén Rodriguez sui giornaletti di gossip.

Salento. Campagna/Mare ora frequentato dagli inglesi. Dopo il Chiantishire adesso è il Salentishire. Anche se a Gallipoli vanno i torpigna, la masseria è il massimo dello chic.

Ma in campagna ci si annoia. E per mitigare la noia si beve. Ecco spiegato perché gli snob inglesi hanno sempre quelle guance rubizze. Sò fracichi de' Negramaro..

