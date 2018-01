SAREMO TUTTI MORTI, MA BROOKE CONTINUERÀ A SPOSARSI: A ‘BEAUTIFUL’ ARRIVA AL MATRIMONIO NUMERO 13! E SE SI CONTANO I CASI IN CUI È ANDATA ALL’ALTARE SENZA CHE LA CERIMONIA FOSSE PORTATA A COMPIMENTO, IL NUMERO ZOMPA A 19! - GLI ALTRI PERSONAGGI O SONO STECCHITI O SONO ORMAI INTERPRETATI DA ALTRI ATTORI, PER CONSUNZIONE DEGLI ORIGINALI. MA KATHERINE KELLY LANG NON MUORE MAI

Da www.davidemaggio.it

brooke si sposa per la 13 volta

Brooke Logan ha fatto 13. Questa settimana la bionda mantide di Beautiful convolerà a giuste nozze per la tredicesima volta, considerando altresì i matrimoni celebrati ma poi scoperti non essere validi (diciannovesima volta se consideriamo anche i casi in cui Brooke è andata all’altare senza che la cerimonia fosse portata a compimento). Il fortunato è Bill Spencer che sposa la donna al terzo tentativo. Di seguito, nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5.

brooke logan eric forrester

Beautiful anticipazioni: da lunedì 8 a sabato 13 gennaio

Ridge (Thorsten Kaye) affronta Thomas (Pierson Fode’) e, data la piega che prende il loro confronto, Ridge decide di licenziare Thomas dalla Forrester Creations. Sally (Courtney Hope) va a trovare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e cerca di trovare un punto d’incontro per il bene di Thomas. Steffy, però, è irremovibile. Bill (Don Diamont) propone a Brooke (Katherine Kelly Lang) di sposarsi il prima possibile.

La disputa per conquistare il cuore di Brooke (Katherine Kelly Lang) entra nel vivo. Da una parte l’orgoglioso Bill Spencer (Don Diamont), convinto del suo fascino e dei suoi ambiziosi progetti, dall’altra il romantico Ridge (Thorsten Kaye), pronto a dimenticare il passato e a sfidare il futuro, assieme all’amore della sua vita. Nel mezzo una donna confusa e non ancora in grado di prendere una posizione netta e definitiva.

beautiful ridge e brooke

Quinn (Rena Sofer) raggiunge Ridge (Thorsten Kaye) e gli racconta che Brooke (Katherine Kelly Lang), poco prima, ha parlato con lei ed è convinta che voglia sposare Bill (Don Diamont), ma che sia ancora innamorata di lui. Nel frattempo Brooke si sta preparando per le nozze e sua sorella, Katie (Heather Tom), le chiede chi tra i due uomini, abbia deciso di sposare. A casa di Bill, intanto, Justin (Aaron D. Spears), Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Clifton) attendono l’arrivo della sposa, ridendo e scherzando. Ma una telefonata di Quinn a Bill, che lo avverte che Ridge e Brooke erano insieme poco prima, destabilizza un po’ l’uomo.

brooke e il vecchio ridge

Zende (Rome Flynn) e Nicole (Reign Edwards) passano del tempo con Lizzy e desiderano ardentemente avere un figlio loro, ma la risposta del test di gravidanza è negativa. Ridge (Thorsten Kaye) aspetta fiducioso a casa l’arrivo di Brooke (Katherine Kelly Lang), ma al suo posto compare Quinn (Rena Sofer) che gli comunica che Brooke non arriverà perchè sta per sposare Bill (Don Diamont). Intanto Brooke e Bill, finalmente, si sposano alla presenza di Justin (Aaron D. Spears), chiamato a celebrare le nozze, di Rick (Jacob Young), Maya (Karla Mosley), Wyatt (Darin Brooks)e Liam (Scott Clifton).

brooke e ridge

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Bill (Don Diamont) si sono sposati e si godono la loro luna di miele con un viaggio a Parigi. Così Brooke invita Rick (Jacob Young) e Maya (Karla Mosley) nel jet di Bill visto che anche loro devono andare a Parigi per lavoro. La piccola Lizzy resterà con Nicole (Reign Edwards) e Zende (Rome Flynn). Ma Nicole ha un amara sorpresa. Dopo una visita medica accurata le viene diagnosticata una infertilità secondaria, dovuta alla prima gravidanza, ed è difficile che possa restare di nuovo incinta.

i matrimoni di brooke thorne e brooke beautiful ridge e brooke