Uno strano fenomeno, figlio dei nostri tempi, impazza nella casa del GfVip. Chi non è e non ha ostenta, chi è e ha non dice, non si vanta, non sbandiera casate blasonate, titoli e castelli. Sceglie l'understatment, il low profile, come tutte le persone che non hanno bisogno di pavoneggiarsi con penne altrui, ben sapendo chi sono.

E adesso reggetevi forte: non dite alla divertente "marchesa ma de che!" Daniela del (Fico) Secco che oltre alla ex contessa Eleonora Giorgi sta convivendo nella Casa con qualcuno con del vero sangue blu e addirittura qualche goccia di sangue reale. Lo ha mai detto nel corso della sua vita? No, of course! Forse neanche gli autori del GfVip e Alfonso Signorini sanno che hanno mandato nel reality-strazio una vera Milady di discendenza reale. Con un albero genealogico così intricato da perdere la testa.

E' la bella e altissima Jane Ana Alexander, nata a Watford il 28 dicembre 1972, attrice e conduttrice televisiva, figlia di Nicholas Alexander (1940-2004) che discende da una grande e vecchia famiglia dell'aristocrazia anglo-irlandese ("Gentry") con altri antenati molto illustri: conti e visconti e pari d’Inghilterra. Ovvero la famiglia degli Alexander of Menstrie, Conti di Stirling.

Secondo gli esperti di araldica, gli Alexander of Menstrie pare discendano dall'antichissimo ramo dei Signori delle Isole (Lords of the Isles), che si stabilirono a Menstrie alla fine del 15° secolo, ed i cui discendenti presero il cognome dall'avo Alexander.

Thomas William Alexander (+ 1574) costruì il castello Menstrie, e da lui discese Sir William Alexander (1570-1640), primo conte di Stirling, celebre drammaturgo e poeta ricordato da Shakespeare. Il 29 settembre 1621, la carta per la fondazione di una nuova colonia fu rilasciata dal re Giacomo VI di Scozia proprio a William Alexander. Nel 1630 Sir William Alexander fu creato pari del Regno come Visconte Stirling e nel 1633 fu promosso a Conte di Stirling e Visconte in Canada.

Jane Alexander dunque discende direttamente da lui, come conferma il nostro amico Andrea Borella, direttore dell'Annuario della Nobiltà Italiana e appassionato studioso della materia.

Tramite la bisnonna Digby, la bella attrice dall'aria aristocratica che non per nulla ha sfondato in Italia con il ruolo della cattivissima marchesa Lucrezia van Necker Beauville nella fiction-cult "Elisa di Rivombrosa", prende il suo nome Jane dall'affascinante cugina-zia Jane Elizabeth Digby el Mehzrab (Forston House, 3 aprile 1803 – Damasco, 11 agosto 1881) sulla quale sono stati scritti molti libri anche per le sue rocambolesche avventure romantiche. Fu moglie di sir Edward Law, II barone di Ellemborough, e sposò in terze nozze in Siria l'emiro Sheikh Medjuel el Mehzrab.

Jane è anche cugina di quella Pamela Digby Churchill Harriman (Farnborough, 20 marzo 1920 – Parigi, 5 febbraio 1997) che nel 1939 impalmò in prime nozze Randolph, il figlio primogenito del grande statista inglese Sir Winston Churchill. Nel dopoguerra, dopo aver divorziato da Churchill, frequentò il jet set internazionale dei tempi ed ebbe numerose relazioni sentimentali con personaggi dell'alta società. In Italia fu amata da Gianni Agnelli, prima di concludere la sua carriera come ambasciatrice degli Stati Uniti.

La nonna di Jane era invece Adelaide Bankes, dei Bankes di Kingston Lacey, che discende direttamente da Georgina Nugent, figlia naturale del Duca di Cumberland (figlio di Re Giorgio III di Gran Bretagna ed anche poi Re di Hannover). Nelle sue vene scorre quindi il sangue reale degli Hannover, che è la casa reale alla quale appartenne la Regina Vittoria, Imperatrice delle Indie, ava diretta della Regina Elisabetta II felicemente regnante. Mizzica!

Insomma, tante di quelle corone e diademi da perdere la testa. Ma avete mai visto la Alexander nella sua carriera vantarsi dei suoi avi? No. Anzi, ha sempre fatto una vita normale, amato uomini commoner (nella Casa si sta persino innamorando del ragazzotto Elia Fongaro tanto da mettere in crisi la sua convivenza), agisce con naturalezza senza puzza sotto al naso e non ha lasciato mai trapelare nulla. Al contrario di altre, poiché la vera nobiltà, tanto in Inghilterra come in Italia, si vive ma non si sbandiera ai quattro venti. Ogni riferimento è puramente voluto! Ca va sans dire!

"Complimenti a Jane! E' questa la vera nobiltà, anche di animo", dice Andrea Borella rivelandoci che questi brevi cenni sugli Alexander, dotati di blasone e di vero castello, si trovano in tutti i buoni Annuari nobiliari dell'aristocrazia inglese. Ma Jane sa di essere una vera Milady con cotanti avi? "Lo sa eccome, ma non se ne vanterà mai come tutti i nobili inglesi. Se le verrà chiesto, comunque, non potrà che confermare", aggiunge Borella.

Chapeau a Jane, che ultimamente per guadagnare si è riciclata come dj di lusso ai party più esclusivi romani.

Intanto stasera, giovedì, ci sarà la nuova attesissima puntata in diretta del Grande Fratello Vip: Mediaset ha deciso di raddoppiare i prime time forse per chiudere prima il reality. Ne succederanno delle belle. Ben si sa dello sbandieratissimo ingresso nella Casa del bullo tatuato Fabrizio Corona, pare per la modica cifra di 40mila euro, come scritto da Davide Maggio. Il Furbizio ultimamente molto furioso vuol chiedere scusa alla sua ex Silvia Provvedi ma finirà per fare il suo solito show e magari lanciare il suo nuovo libro in uscita "Non mi avete fatto niente".

La povera Dani, in nomination, ballerebbe sull'orlo dell'eliminazione. Mentre l'apparentemente crudele Jane sarebbe amata dal pubblico…

