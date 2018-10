SASSONE GOSSIP - NON ROMPETE LE PALLE A SANDRA MILO! LA MITOLOGICA ATTRICE DA GIORNI RICEVE TELEFONATE ANONIME DI INSULTI, PAROLACCE E MINACCE. CREDE DI AVER RICONOSCIUTO LA VOCE CHE LA CHIAMA PER MOLESTARLA ED È INTENZIONATA AD ANDARE DAI CARABINIERI PER SPORGERE DENUNCIA. ORA ESCE COL BODYGUARD MA CONTINUA A MACINARE IMPEGNI PER MANTENERE LA FAMIGLIA. IERI HA BATTUTO ALL'ASTA LE CREAZIONI DI MARINA RIPA DI MEANA

sandra milo ringrazia gli invitati (2)

Gabriella Sassone per Dagospia

Non rompete le palle a Sandra Milo, please! Che ha 85 anni e potrebbe essere non solo vostra madre, ma anche vostra nonna. E non fa del male a nessuno. Vergognatevi! Sandrocchia ci chiama allarmata per dirci che da qualche giorno riceve telefonate anonime di insulti, parolacce e minacce. Finora ne ha ricevute sei. Crede di aver riconosciuto la voce che la chiama per molestarla ed è intenzionata ad andare dai Carabinieri per sporgere denuncia.

Ha visto pure una macchina sospetta parcheggiata sotto casa sua. Intanto ha deciso di non uscire e rientrare mai da sola a casa e si è dotata di bodyguard, il nerboruto guardiaspalle e personal trainer Gianluca Simbula che la aveva accompagnata alla festa per i suoi 73 anni di carriera al Me Geisha del MoMo' Republic. Chi ce l'ha con Sandra? Nelle sue continue apparizioni televisive ha detto qualcosa che ha dato fastidio a qualcuno? Se lo chiede anche lei.

Una brutta giornata quella di oggi per Sandrocchia, già in lacrime per i 25 anni dalla scomparsa del suo grande amore Federico Fellini, che se ne andò proprio il 31 ottobre 1993. Lei certo non può chiudersi in casa a fare la calzetta, visto che ha una vita frenetica e gira molto per lavoro anche per mantenere i suoi figli. Ieri sera, per dire, ha condotto al posto di Vittorio Sgarbi l'asta con i cappelli e i vestiti di Marina Ripa di Meana a Palazzo Caetani Lovatelli (a proposito: tutto venduto, sono andate a ruba le creazioni di Marina), il 12 novembre prenderà un ennesimo premio alla carriera all'Hotel Cicerone, il premio "Prestige per le Arti", 3 edizione, ideato da Sabina Tamara Fattibene. Perchè Sandrocchia, vitale come una ragazzina, non la ferma nessuno, tantomeno parolacce e minacce.

sandra milo sabina impacciatore corinne clery alfonso stani sandra milo col figlio ciro

sandra milo massimo ghini foto di sandra milo (2) azzurra de lollis figlia di sandra milo foto di sandra milo (3) sandra milo insieme a andrea ripa di meana e alfonso stani ringrazia gli ospiti

azzurra de lollis con la mamma sandra milo