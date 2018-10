SASSONE GOSSIP - VITTORIONE CECCHI GORI LOTTA INSIEME A NOI E ALLA SUPER-GNOCCA ROBERTA PEDRELLI, DIVA DI ''PLAYBOY'', ULTRA-ROMANISTA (ED EX DEL GIALLOROSSO MANCINI) E PRESENZA FISSA NEI PROGRAMMI SPORTIVI LOCALI - PER NIENTE SCALFITO DAL PERIODO IN OSPEDALE DELLO SCORSO INVERNO, HA PARLATO DI CINEMA E DI CALCIO, CON PARTICOLARI INEDITI E MINUZIOSI, CHE POTREBBERO PRESTO DIVENTARE UN DOCU-FILM SULLA SUA VITA

Gabriella Sassone per Dagospia

Vittorione Cecchi Gori sta bene, sempre meglio, e lotta insieme a noi, intenzionato a voltare pagina sul passato e ri-godersi la vita. Tanto che ri-comincia a farsi rivedere in giro circondato da belle donne. Approfittando dell'assenza del "mastino" Rita Rusic, tornata a Miami dopo essergli stata vicino in un clamoroso ritorno durante e dopo il suo lungo ricovero al Policlinico Gemelli. La Rusic, nei mesi seguenti la malattia dell'ex marito, ha cercato di fare piazza pulita di gente, spesso inopportuna e approfittatrice, che ruotava e ruota intorno a lui. Ma, in barba a Rita, Vittorione nostro è la seconda volta che viene pizzicato a cena in compagnia di Roberta Pedrelli.

Chi è costei, chiederete voi? Una bellissima donna, una sorta di Jessica Rabbit dalle forme esplosive e il seno bombastico che, certo, sembra pompato da un bravo gommista. Una che appena la avvicini e ti presenti esordisce così: "Chi sono? Io sono stata definita dalla stampa la nuova Sabrina Ferilli perché sono una gran tifosa e voglio diventare la nuova madrina della Roma, la mia squadra del cuore". Urca! Che ne penserà la Sabrina nazionale? Darà il suo placet? Classe 1980, la tifosissima Roberta che non buca una partita all'Olimpico, lavora come attrice e a Teleroma 56 è una presenza fissa da 7 anni nel programma "Il Processo dei Tifosi".

Ha preso parte anche a "Tiki Taka" e nel suo curriculum amoroso spicca un fidanzamento di 2 anni e passa con l'ex calciatore brasiliano della Roma Amantino Mancini. Reginetta di Instagram con le sue foto sexy (per festeggiare l'impresa della Roma contro il Barcellona ha postato uno scatto in sexy reggiseno rosso con palloni e gadget giallorossi e la mano alzata a segnare il numero 3, i goal segnati dalla Magica all'Olimpico).

Vittorione e Roberta cenavano l'altra sera con amici a "Casa Coppelle", lo chicchissimo locale di piazza delle Coppelle dalle atmosfere parigine e piatti gourmet, invitati dal press agent Emilio Sturla Furnò. Ogni volta che la Pedrelli si alzava dal tavolo, Vittorio le guardava con occhio sgranato puntato sul suo fisico bombastico, manco stesse facendole le lastre.

Con loro, al tavolo centrale di "Casa Coppelle" si son attovagliati anche il produttore Giuseppe Lepore, l'attrice Maria Celeste Selitto, protagonista del film "L’albero delle scarpe” del regista Sebastian Maulucci, presentato a maggio nella sezione Short Film Corner al Festival del Cinema di Cannes 2018, e l’avvocato Gianfranco Passalaqua, che si è confrontato a lungo con Lepore, impegnato in questi giorni nella presentazione del film "Ether" per la regia di Krzysztof Zanussi, che passa il 19 alla Festa del Cinema di Roma.

Tra un piatto gourmet e l’altro (risotto cacio e pepe con gamberi, selezione di formaggi francesi, crème brûlée e saint honoré) serviti sotto l'occhio attento dell'art director del locale Rachelle Guenot, l'inossidabile produttore de "La Vita è bella" e de "Il Postino", con i quali vinse l'Oscar, ricordava i suou successi, svelando segreti dei set e aneddoti divertenti accaduti dietro le quinte.

Per niente scalfito dal periodo di degenza dello scorso inverno, ha parlato di cinema e di calcio, con particolari inediti e minuziosi, che potrebbero presto diventare un docu-film sulla sua vita. E se Vittorio ha tenuto banco tutta la sera, Roberta, la Jessica Rabbit nostrana, per alzare la temperatura sventagliava una copia di Playboy (si era già spogliata su "For Man") dove appare in un servizio osè: nuda sì ma coperta da pennellate di bodypanting. Roba da svenimento! La fanciulla che è anche mamma premurosa di un figlio ed è stata ballerina in tv a "Buona Domenica e "Piazza Grande", attualmente è impegnata sul set del film "Come se non ci fosse un domani". La vedremo ancora con Vittorione?

