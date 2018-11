SAVIANO, CHE FLOP! – IL PROGRAMMA DELL’AUTORE DI “GOMORRA” SUL NOVE CROLLA NEGLI ASCOLTI: LO HANNO VISTO SOLO 238MILA PERSONE (SHARE ALL’1%) – LA SERATA LA VINCE RAI1 CON “IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI” (14%) – CANALE5 CON “UN NATALE AL SUD” INCOMBE AL 13. TERZA LA SCIARELLI (11,7%) – CHIAMBRETTI (4,7), COLIANDRO (10,1) - PALOMBA (5,8-4,7%) VS GRUBER (8%) - VESPA (11,2%) PAREGGIA CON COSTANZO (11,2%)

1 – Roberto Saviano, il disastro in prima serata: Kings of Crime sprofonda all'1% di share

Bruttissime notizie per Roberto Saviano. Dopo l'esordio al 3%, il suo Kings of Crime sul Canale Nove stenta e crolla negli ascolti a 238mila telespettatori, con share all'1% tondo. Risultato sconcertante e sconsolante per l'autore di Gomorra, che certo paga anche lo scotto di non godere più della ribalta Rai.

Il suo programma sui grandi signori del crimine paga dazio contro tutti i programmi della prima serata: vince Il segreto dei suoi occhi (Rai1, 3,166 milioni di spettatori e 14% di share) davanti a Un Natale al Sud (Canale 5, 2,773 milioni e 12,8%), Chi l'ha Visto? (Rai3, 2,438 milioni e 11,7%), L'Ispettore Coliandro (Rai2, 2,337 milioni e 10,1%), Harry Potter e il Principe Mezzosangue (Italia 1, 1,498 milioni e 7,8%), #CR4 – La Repubblica delle Donne (Rete 4, 934.000 spettatori e 4,7%), X Factor 2018 (TV8, 680mila e 3,2%) e Atlantide (La7, 664.000 spettatori e 3%).

Su Rai1 Il Segreto dei suoi Occhi ha conquistato 3.166.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.773.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.337.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 1.498.000 spettatori (7.8%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.438.000 spettatori pari ad uno share dell’11.7%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 934.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 3%. Su TV8 X Factor 2018 ha segnato il 3.2% con 680.000 spettatori mentre sul Nove Kings of Crime ha catturato l’attenzione di 238.000 spettatori (1%). Sul 20 True Lies sigla l’1.9% con 419.000 spettatori.

Access Prime Time

Otto e Mezzo all’8%

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 4.902.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.829.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 Quelli che dopo il TG segna il 5.1% con 1.326.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.168.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Alla Lavagna!!! ha appassionato 1.490.000 spettatori pari al 6.2% e Un Posto al Sole 1.768.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.425.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.210.000 (4.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.029.000 spettatori (8%). Su TV8 Guess my Age piace a 640.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 252.000 spettatori con l’1% mentre I Migliori Fratelli di Crozza 160.000 (0.6%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti sigla l’1.6% con 376.000 spettatori.

Preserale

Cuochi d’Italia al 2.7%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.242.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.756.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.717.000 spettatori con il 17.2% di share e The Wall 3.755.000 con il 19.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 768.000 spettatori (4.2%) mentre NCIS 1.138.000 (5.1%). Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 566.000 spettatori (3.1%) e CSI New York 628.000 (2.8%). Su Rai3 Blob segna 1.088.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Fuori dal Coro è stato scelto da 808.000 spettatori (3.9%) e Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 950.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 369.000 spettatori (share del 2.2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 581.000 spettatori (2.7%). Su La5 Grande Fratello Vip Live è stato seguito da 48.000 spettatori pari allo 0.3% di share.

Daytime Mattina

Agorà oltre il 10%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 909.000 telespettatori con il 17.1% di share; Storie Italiane ottiene 946.000 spettatori con il 19% di share nella prima parte e 900.000 (16.3%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 877.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 754.000 (15.1%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Frankenstein è visto da 108.000 spettatori (2.2%). Su Italia 1 Dr. House ottiene un ascolto di 133.000 spettatori pari al 2.3% di share nel primo episodio e 146.000 spettatori (2.8%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 574.000 spettatori pari al 10.3% di share (presentazione 478.000 – 7.8%); Mi Manda RaiTre si porta al 7.1% con 354.000 spettatori e Tutta Salute segna il 6.9% con 375.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 122.000 spettatori con share del 2.3% nel primo episodio e 162.000 (3.2%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 130.000 spettatori con il 2.8% nelle News e 273.000 (4.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 309.000 spettatori pari al 6.2%.

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira supera l’8% nella prima parte

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.178.000 spettatori con l’11.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.396.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 456.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 1.018.000 (10.1%) nella seconda. Su Italia 1 Grande Fratello Vip segna il 5.1% con 675.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 898.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 11.30 raggiunge 516.000 spettatori con il 7.7%, Quante storie si porta al 6.9% con 868.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 244.000 spettatori con il 2.1% di share mentre La Signora in Giallo 676.000 (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 490.000 spettatori con share dell’8.1% nella prima parte, e 681.000 spettatori con il 6.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo al 12.3%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.586.000 spettatori (11.6% di share) e Il Paradiso delle Signore 1.417.000 (12%). La Vita in Diretta informa 1.662.000 spettatori (15.3%) nella prima parte e 2.108.000 (16.4%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.647.000 spettatori (17.6%), Una Vita ha convinto 2.611.000 spettatori con il 17.9% di share mentre Uomini e Donne ha fatto compagnia a 2.722.000 spettatori pari al 21.2% di share (finale 2.353.000 – 21.3%). Grande Fratello Vip è la scelta di 2.324.000 spettatori (21.7%). Il Segreto sigla il 21.4% con 2.336.000 spettatori; Pomeriggio Cinque si porta al 17% con 2.036.000 spettatori nella prima parte, al 17.8% con 2.436.000 spettatori nella seconda e al 14.9% con 2.210.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 864.000 spettatori (6.7%), Squadra Speciale Colonia 322.000 (2.9%) nel primo episodio e 298.000 (2.5%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 940.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio e 926.000 (6.4%) nel secondo, The Big Bang Theory ha raccolto 860.000 spettatori con il 6.3%, Young Sheldon 648.000 (5.2%), Black-ish 540.000 (4.7%) e Friends 378.000 (3.1%). Il Grande Fratello Vip segna il % con .000 spettatori. Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 505.000 spettatori (4%) e Geo a 1.639.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.076.000 spettatori con il 7.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 463.000 spettatori con il 3.2% nella Prima Pagina e 508.000 (4%) nella seconda.

Seconda Serata

Il Ristorante degli Chef in replica al 5.1%-4.6%

Su Rai1 Porta a Porta convince 864.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 882.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%. Su Rai2 la replica de Il Ristorante degli Chef segna 625.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 247.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 9.4% con 731.000 spettatori. Su Italia1 Riverdale viene visto da una media di 369.000 ascoltatori con il 6.4% di share nel primo episodio e di 207.000 (5.6%) nel secondo. Su Rete4 Piccole Luci ha segnato il 3.3% con 229.000 spettatori.