Ieri sera Eugenio Scalfari ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca è tornato sulla lite con De Benedetti:

Bianca: “So che De Benedetti si è stato molto critico nei tuoi confronti dopo le tue parole [“tra Berlusconi e Di Maio, scelgo Berlusconi”]”

Scalfari: “Mi aveva scritto 15 giorni prima la lettera che conteneva tutto quello che poi avrebbe detto [Nell’intervista ad Aldo Cazzullo al ‘Corriere della Sera’ in cui diceva che le parole di Scalfari avevano ‘gravemente nuociuto a ‘Repubblica’] . È stato molto critico con me. Da allora io non ho più rapporti con lui. Se mi dispiace di come siano andate le cose? Chi supera il decennio della morte, quello a cavallo degli 84 anni, e arriva al decennio dei 90 – e io sono a 94 – ecco, chi ci arriva, scusate il linguaggio, SE NE FOTTE”. Risate del pubblico, Bianca Berlinguer si diverte e aggiunge: “Giustamente”.

Proprio mentre Scalfari pronunciava le parole più dure contro il suo editore, è successo un fatto bizzarro: la regia ha fatto partire per sbaglio il servizio successivo, sull’Ilva di Taranto, che ha così coperto alcuni momenti dell’intervista. Saranno stati i fulmini dell’Ingegner De Benedetti a interferire con la regia di Rai3?

