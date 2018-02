SCIOCCHEZZAIO DI SANREMO – BAGLIONI: "IL MIO FARFALLINO HA AVUTO QUASI PIU’ SUCCESSO DELLA FARFALLINA DI BELEN" - ADRIANO CELENTANO LO APPLAUDE: "COMPLIMENTI, A SANREMO I CANTANTI NON SONO PIÙ I VALLETTI DEI GRANDI OSPITI. UN’IMPRESA CHE SOLO A UN 'PASSEROTTO' COME TE POTEVA RIUSCIRE” - LA HUNZIKER TRA L’ALLUCE VALGO E LE LACRIME PER I COMPLIMENTI DI BAGLIONI - VIDEO

Da repubblica.it

Oltre ai numeri, il direttore artistico della 68esima edizione, Claudio Baglioni, è stato 'promosso' anche dal collega Adriano Celentano, che ha affidato all'Ansa un messaggio: "Ciao Claudio! Finalmente un FESTIVAL! Complimenti!!! I cantanti possono, come un tempo, ritornare a non essere più i valletti dei grandi ospiti. Un'impresa non facile che solo a un 'Passerotto' come te poteva riuscire. Oltre che un grande cantante, hai dimostrato di essere un grande organizzatore e direttore artistico. La Rai - ha sottolineato Celentano - non potrà più fare a meno di te. Della tua bravura, del tuo gusto e della tua classe!"….

CONFERENZA FINALE

Da corriere.it

(...) Baglioni ha anche ripercorso i momenti più particolari di questi giorni con il sorriso sulle labbra: «Il papillon della prima serata, il mio farfallino ha avuto quasi più successo della farfallina di Belen, anche se erano posizionati in punti diversi». Per Michelle Hunziker invece il momento che ricorderà è quello in cui dopo aver sceso le scale, è rimasta senza scarpe: «è stato un momento surreale, pensavo che ho passato una vita a nascondere il mio alluce valgo e ora l’avrebbero visto tutti».

L’attore Pierfrancesco Favino ride ancora ripensando a quando con Baglioni hanno gattonato tentando di sollevare lo sgabello di Michelle e «poi alla meraviglia di stare dietro le quinte a guardare rapiti dai monitor l’esibizione di Gino Paoli». Favino nell’inedito ruolo di conduttore ha stupito positivamente anche i più scettici. «Se si entra in scena pensando di saper fare bene, non ci si sorprende — spiega lui che a 48 anni ha già in bacheca due David di Donatello e tre Nastri d’argento —

La paura ti porta a controllare tutto, ma ci deve essere sempre quella cosa in più che ti consente di sbagliare ed è un effetto positivo. Significa entrare in scena con la consapevolezza che le cose devono avvenire lì» e «una carriera senza fallimenti non esiste, un po’ puzza, è come innamorarsi esattamente della donna che ci si immaginava, non esiste»...

