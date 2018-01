E SE BONINO AVESSE INSCENATO LA MANFRINA COL PD PER FARSI PUBBLICITÀ E ANDARE DA SOLA? IL SOSPETTO CIRCOLA SIA TRA LE VECCHIE VOLPI RADICALI CHE TRA I RENZIANI: LE HANNO OFFERTO DI TUTTO EPPURE PREFERISCE IL RUOLO DI MARTIRE - GIOVANNI NEGRI, EX SEGRETARIO: ‘ORMAI EMMA È LA CARICATURA DEI RADICALI. HA INGOIATO TUTTE LE POLITICHE DEL PD E HA CREATO UNA LISTA CHE SCAMBIA CAPALBIO PER L’ITALIA’