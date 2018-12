NELLO SCONTRO ALL’ULTIMO SHARE VENIER-D’URSO, MARA VINCE IN SOVRAPPOSIZIONE 16,5-16,4%. MA BURBERA D’URSO SI SFOGA SU INSTAGRAM: ‘STRANI CALCOLI MESSI IN GIRO CHISSÀ DA CHI. IL POMERIGGIO VINCO IO’ - FINITO MORANDI, FAZIO (16-13,4%) SUPERA CANALE5 CON ‘NEW AMSTERDAM (13,6%) - ‘IENE’ (10,5%) - GILETTI (6,5%) - PAPERE (15,6%) SOPRA FABIOLO - RAZNOVICH (11%) - ANNUNZIATA (8,6%) - MOLLICA SU MINA-BATTISTI (12,3%) - LA ‘DS’ VA PRESTO (6,8% CON 1,3 MLN) E DOPPIA PARDO CHE VA TARDI (7,5% CON 526MILA)

1. DOMENICA IN CONTRO DOMENICA LIVE, L'ULTIMO BRUTALE VERDETTO-SHARE: BARBARA D'URSO ATTACCA MARA VENIER

Da www.liberoquotidiano.it

Un nuovo, brutale, testa a testa tra Domenica Live e Domenica In, i due contenitori domenicali condotti da Barbara D'Urso e Mara Venierrispettivamente su Canale 5 e Domenica In. Si parla dei risultati dello share di domenica 2 dicembre, in cui il testa a testa è serratissimo. La parola alle cifre.

amanda lear

Su Rai1 Domenica In segna il 17.1% con 2.824.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 13.58 alle 14.53 e il 16.3% con 2.440.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 14.59 alle 17.23. Dunque, Domenica Live ha attirato a sé 2.089.000 spettatori (12.3%) nella presentazione dalle 13.59 alle 14.17, 2.557.000 (16.7%) nell’Attualità dalle 14.20 alle 16.56, 2.645.000 (18.1%) nelle Storie dalle 16.59 alle 17.30, 2.644.000 (17-6%) nella prima parte dalle 17.34 alle 17.54, 2.778.000 (17.3%) nella seconda dalle 18.00 alle 18.18 e 2.452.000 (14.8%) nella Politica dalle 18.24 alle 18.35.

Stando al dato in sovrapposizione, Domenica In sarebbe davanti di un francobollo rispetto a Domenica Live, nel dettaglio col 16,52% e 2.538.000 spettatori contro il 16,38% e 2.516.000 spettatori. Ma l'escamotage della sovrapposizione non convince, affatto, la D'Urso, che cannoneggia sui social: "E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della domenica pomeriggio. Picchi del 20% di share e di oltre 3 milioni di spettatori". Ecco i dati Auditel ufficiali, non strani calcoli messi in giro chissà da chi", scrive Carmelita prima di riportare i dati, segmento per segmento.

MARA VENIER DOMENICA IN

E ancora, sottolinea: "Domenica Live parte alle ore 14 al 12% di share mentre il competitor parte al 19% ma voi portate la curva di Canale 5 a volare sopra tutti!!! Con le nostre 13 amate pubblicità!!! Siete meravigliosi! Grazie". Infine, parlano chiaro anche gli hashtag messi in calce al post dalla D'Urso, dove spiccano: #nonostanteildivarioiniziale, #conlenostrecopiate(male)clip. Ogni riferimento non è puramente casuale.

2. ASCOLTI TV | DOMENICA 2 DICEMBRE 2018. FAZIO AL 16%-13.4%. NEW AMSTERDAM PARTE DAL 13.6%. IN SOVRAPPOSIZIONE VENIER 16.52% E D’URSO 16.38%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

JANE ALEXANDER ELIA FONGARO BARBARA D URSO

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.005.000 spettatori pari al 16% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.191.000 (13.4%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.913.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.698.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.426.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.981.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Rai3 Le ragazze ha raccolto davanti al video 893.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%.

Su Rete4 Commando è stato visto da 1.026.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.5% con 1.273.000 spettatori. Su Tv8 La Notte dei record è la scelta di 534.000 spettatori (2.4%) mentre sul Nove La Scomparsa di Pato’ segna l’1.1% con 247.000 spettatori. Su Rai Movie Mine Vaganti sigla l’1.3% con 312.000 spettatori e su Rai Premium la replica del finale de L’Allieva 2 si porta all’1.4% con 349.000 spettatori. Sui canali Sky Roma-Inter sigla l’8% con 2.040.313 spettatori.

Access Prime Time

4 Ristoranti al 3%

JANE ALEXANDER ELIA FONGARO

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.993.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 941.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha interessato 1.283.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 962.000 spettatori con il 3.9% di share nella prima parte e a 1.003.000 (3.9%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 3% con 751.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 304.000 (1.2%).

Preserale

Novantesimo Minuto 6.4%-5.4%

alessandro borghese e moglie

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.909.000 spettatori (16.2%) e L’Eredità 4.110.000 spettatori (20.1%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.709.000 spettatori con il 15.2% di share e The Wall 3.615.000 (17.9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è stato scelto da 1.062.000 spettatori pari al 6.4% di share nella prima parte e da 1.090.000 (5.4%) nella seconda. Su Rai3 Blob segna il 5.5% con 1.232.000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 459.000 spettatori (2.4%) e CSI New York 491.000 (2.3%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 801.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 372.000 spettatori (share del 2%).

Daytime Mattina

Generazione Giovani 4%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 312.000 spettatori con il 15.7% di share nella presentazione, 745.000 (20.8%) nella prima parte, 1.765.000 (24.2%) nella seconda e 1.832.000 (22.9%) nella terza; Paesi che vai segna il 18.9% con 1.535.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.473.000 spettatori pari ad uno share del 16.2% e la Santa Messa è stata seguita da 1.552.000 spettatori (17.3%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.058.000 telespettatori con il 17.9% di share mentre I Menù di Giallo Zafferano segna il 5.1% con 415.000 spettatori. Su Rai2 Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 329.000 spettatori (4%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 182.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 379.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 641.000 spettatori (7.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 85.000 spettatori con il 3.1% di share nelle News e 242.000 spettatori (3.5%) nel Dibattito.

alessandro borghese 4 ristoranti

Daytime Mezzogiorno

Solo l’1.5% per Poirot

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.185.000 spettatori (19.4%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.279.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 854.000 spettatori (9.4%) e Melaverde ha interessato 1.815.000 spettatori con il 14.4% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 878.000 spettatori con uno share del 9.6% nella prima parte e 1.498.000 (11.7%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2% con 209.000 spettatori e Grande Fratello Vip sigla il 3.7% con 581.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 835.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 435.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 226.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 La Messa è Finita è stato scelto da 139.000 spettatori con l’1.1% di share.

Daytime Pomeriggio

Kilimangiaro all’11%

camila raznovich antinori 02

Su Rai1 Domenica In segna il 17.1% con 2.824.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 13.58 alle 14.53 e il 16.3% con 2.440.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 14.59 alle 17.23; La Prima Volta è la scelta di 1.828.000 spettatori (11.6%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.160.000 spettatori con il 12.6%. Domenica Live ha attirato a sé 2.089.000 spettatori (12.3%) nella presentazione dalle 13.59 alle 14.17, 2.557.000 (16.7%) nell’Attualità dalle 14.20 alle 16.56, 2.645.000 (18.1%) nelle Storie dalle 16.59 alle 17.30, 2.644.000 (17-6%) nella prima parte dalle 17.34 alle 17.54, 2.778.000 (17.3%) nella seconda dalle 18.00 alle 18.18 e 2.452.000 (14.8%) nella Politica dalle 18.24 alle 18.35. In sovrapposizione Domenica In 16.52% – 2.538.000 spettatori e Domenica Live 16.38% – 2.516.000 spettatori.

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.201.000 spettatori (7.5%) e Quelli che il Calcio ne ha appassionati 1.152.000 (7.8%); Dribbling ha catturato l’attenzione di 875.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Italia1 Wild Child segna il 3.4% con 493.000 spettatori. Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 1.353.000 spettatori pari all’8.6% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.051.000 spettatori (7.1%) e Kilimangiaro da 1.730.000 spettatori (11%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 384.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 328.000 spettatori (share del 2.2%).

Seconda Serata

Pregiudizio Universale 13.2%

FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 992.000 spettatori pari ad uno share del 12.3%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 526.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.265.000 spettatori (6.8%) e L’Altra DS da 559.000 (5.6%). Su Italia1 Pregiudizio Universale segna un netto di 803.000 ascoltatori con il 13.2% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia è visto da 458.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 The Counselor – Il Procuratore è la scelta di 242.000 spettatori (2.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.481.000 (26.1%)

Ore 20.00 5.300.000 (23%)

TG2

Ore 13.25 2.468.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.686.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.15 1.921.000 (11.6%)

Ore 19.00 2.339.000 (1.2.2%)

FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO

TG5

Ore 13.00 2.657.000 (16.4%)

Ore 20.00 4.229.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.037.000 (7.5%)

Ore 18.30 909.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 378.000 (3.2%)

Ore 18.55 710.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 525.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.037.000 (4.5%)