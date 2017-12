LA PROCURA DI GENOVA HA INDAGATO PER DIFFAMAZIONE 177 PERSONE CHE HANNO ESPRESSO PESANTI COMMENTI AL FILMATO IN CUI KHARIMA EL MAHROUGH (IN ARTE RUBY RUBACUORI) SI ESIBIVA MINORENNE IN UN BALLETTO FETISH NEL LOCALE DEL SUO EX MARITO LUCA RISSO - IL FILMATO FU TRASMESSO DA SANTORO - SONO PASSATI 7 ANNI MA VIDEO E INSULTI CONTINUANO A GIRARE IN RETE