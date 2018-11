29 nov 2018 18:50

SCOREGGIONI TELEVISIVI – MEGA SCAZZO AL GRANDE BORDELLO: WALTER NUDO PERDE LA TESTA DOPO L’ENNESIMA NOTTE IN BIANCO E SILVIA PROVVEDI LO ACCUSA DI AVER RISO DOPO UN SUO PETO – “SONO DUE MESI CHE NON DORMO. OGNI SERA FATE UN CASINO E RIDETE IN CONTINUAZIONE” – LA RISPOSTA DELLA PROVVEDI È EPICA: “HAI FATTO UNA SCOREGGIA NEL LETTO, PER QUESTO SONO SCOPPIATA A RIDERE” – LA REAZIONE DI NUDO (VIDEO)