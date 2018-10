LO SCRITTORE PIU’ SOCIAL? STEPHEN KING! IL RE DEI ROMANZI DELL'ORRORE IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEGLI AUTORI PIU’ VENDUTI SU FACEBOOK – SU 'MARKETPLACE', OLTRE AUTO, MOTOCICLETTE E TRATTORI, SI TROVA A 4 EURO TUTTO GRISHAM – C’E’ CHI VENDE TUTTI I LIBRI DI VOLO PIÙ QUELLI DI FEDERICO MOCCIA PER SOLI 31 EURO - MONTALBANO? È GRATIS

Gian Paolo Serino per il Giornale

STEPHEN KING 4

Stephen King è in assoluto lo scrittore più amato dai lettori di Facebook: lo scrittore americano, soprannominato «il re dei romanzi dell'orrore», autore di romanzi come Shining e Misery, guida in assoluto la classifica degli autori più venduti su Facebook.

Da pochissimo gli iscritti al social network che solo in Italia ha 31 milioni di utenti si sono accorti di poter usufruire della libreria più anarchica del web.

Si tratta di «MarketPlace», un mercato dove si vende di tutto non a cielo aperto ma a schermo aperto. Un autentico paradiso per lettori e anche bibliofili: ci si imbatte in ogni tipo, anche impensabile, di volumi e di proposte. «MarketPlace» è la nuova estensione di Facebook che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Si vende di tutto: dalle automobili alle case, dall'abbigliamento ai trattori, dalle stufe a legna alle motociclette.

COPERTINA DEL LIBRO DI STEPHEN KING

Un mercato 2.0 dove anche la sezione dedicata ai libri è stata da poco presa d'assalto da utenti che si trasformano in librai della prima o dell'ultima ora. Ogni venditore è un utente rintracciabile con il proprio profilo: la maggior parte con nome e cognome e abbiamo verificato ogni annuncio, non falsi perché, si sa, coi libri non si scherza.

Le offerte sono le più disparate e si distanziano moltissime volte dalle classifiche di vendita dei libri che leggiamo sui giornali. A furoreggiare appunto è Stephen King: digitando il suo nome in «MarketPlace» ci sono centinaia di suoi romanzi in vendita, prime edizioni e tascabili, con prezzi che vanno da un euro al volume a 20. Harry Potter e Geronimo Stilton non sono solo le storie più amate dai bambini ma anche i libri più costosi (per tutti i volumi i prezzi sono tutti sui 100 euro).

it clown stephen king

Oppure ci si può portare a casa la «Saga completa» de Il trono di Spade di George R.R. Martin (27 volumi) con 27 euro. A prezzi popolarissimi i grandi autori di bestseller: con 4 euro si acquistano 14 romanzoni di John Grisham, con 10 euro tutti i libri di Ken Follett, la «collezione» dei gialli di Dan Brown a soli 9 euro. Per rimanere tra spie e misteri, c'è anche la collana in dieci volumi «I gialli sovietici», pubblicati nel 1966 dalla casa editrice Fer: sono delle spy story da Guerra fredda scritte per lo più da sconosciuti autori degli anni '50 e '60 e si portano via con soli 50 euro. E proprio tra gli autori da bestseller spiccano le inserzioni più singolari: «Regalo tutti i romanzi di Camilleri purché ve li veniate a prendere» (che suona quasi l'ultimo appello di un lettore in overdose di arancini e «Montalbano, sono») oppure «Regalo tutti i romanzi di Andrea Vitali causa trasloco». E qui il caso si fa inquietante: che nesso logico c'è tra il trasloco e l'omaggio solo dei libri di Andrea Vitali? Questo è un vero giallo.

andrea camilleri

Singolare è anche il signore di mezza età che vende la storica Storia della letteratura italiana Garzanti in 8 volumi a soli 50 euro ma sottolinea con rigore e tutto in maiuscolo «ASTENERSI PERDITEMPO», come nei vecchi annunci matrimoniali e come se esistesse ancora qualcuno disposto a perdere tempo con i libri.

Se amate Giorgio Bocca 14 libri vengono via con 20 euro, tutti quelli di Alessandro Baricco con 23 euro, tutti quelli di Giorgio Faletti a 3 euro, tutti quelli di Fabio Volo a 18 euro. E se proprio volete una biblioteca con i fiocchi in vendita un utente vende tutti i libri di Volo più quelli di Federico Moccia per soli 31 euro: un'occasione unica!

baricco

Decine e decine le offerte delle Enciclopedie, da Garzanti a Utet a Mondadori, ma quella che vi consigliamo è la mitica enciclopedia de I Quindici che ha divertito e incuriosito tutti i bambini nati negli anni '70: «A 13 euro in ottime condizioni», con tanto di foto. Un altro «must» degli anni '70 è la Storia d'Italia Einaudi: ai tempi tutti la compravano con rateale talmente alto era il costo, ora con 100 euro si comprano 44 volumi.

Un vero affare è l'intera collana della «Nue», sempre di Einaudi: la NUE è storicamente una delle più rappresentative della casa editrice e tra le più ricercate dai bibliofili, sia per la scelta dei titoli sia per la veste grafica. È stata definita una «sorta di enciclopedia in progress, con un duplice sguardo che punta al futuro delle varie discipline di pensiero e al passato della tradizione letteraria e filosofica, dove la tradizione faccia leggere meglio i nodi della contemporaneità». Da Gramsci a Leopardi, centoventi volumi «nuovi e ancora con il cellophane» a 199 euro. Un lettore pentito? Una «gola profonda» dell'Einaudi? Certo l'affare rimane.

fabio volo un paese quasi perfetto

Un'occasione unica è il vocabolario della Treccani: 9 volumi del Dizionario a soli 50 euro con l'utente che, contattato privatamente, confida che «l'aveva mia mamma ma io mi occupo di digitale e vorrei darlo a qualcuno che la usi per lavoro». Affare fatto. Il mio.

federico moccia

Furoreggia anche Mussolini: dai libri con poster ad altezza naturale all'Opera Omnia edita dalla casa editrice di destra La Fenice (550 euro). A buon prezzo Corrado Augias: 4 libri a 3 euro, mentre tutti i romanzi di Roberto Saviano in svendita a 3 euro: anche qui «unica condizione, dovete venire a prenderveli». Tra le altre stravaganze un utente vende «2000 libri fine 800 fino agli anni '80 in blocco compresa la libreria»: la trattativa è riservata, meno la fotografia che accompagna l'annuncio con l'utente Facebook che sorride su una scala mentre mette a posto la libreria. Perché su Facebook, come nelle librerie, l'appeal di un libro passa anche attraverso la fotografia di copertina. Una strategia di marketing che sembra ignorata da un utente che vende «libri usati a 1 euro l'uno»: in foto degli inquietanti cartoni macchiati di umidità relegati in una cantina di mattoni. Quasi una metafora del mondo editoriale contemporaneo.

IT - STEPHEN KING IT - STEPHEN KING IT - STEPHEN KING IT - STEPHEN KING IT - STEPHEN KING