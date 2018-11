SE LO DICE LA CLERICI, CREDICI: "ISOARDI-SALVINI? SE C'E' STATA SOFFERENZA MI SPIACE PER LORO. LA PROVA DEL CUOCO NON MI MANCA. LE POLEMICHE SUL PAPPAGALLO DI PORTOBELLO? MA LUI STA BENE, E' PIU' VIZIATO DI ME. MEDIASET? MI CORTEGGIA MA IO SONO FEDELE COME TOTTI - GLI UOMINI? ULTIMAMENTE NOI DONNE LI STIAMO INIBENDO..." – VIDEO STRACULT QUANDO DISSE: "NON POSSO VIVERE SENZA…"

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

antonella clerici

Antonella Clericiè intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

La Clerici ha parlato di Portobello:"Nella prossima puntata ci saranno Luciana Littizzetto e Amadeus come ospiti, poi avremo una vera e propria proposta di matrimonio a sorpresa, una baronessa ricchissima che non riesce a trovare un marito perché per una maledizione che le è stata fatta i suoi corteggiatori muoiono prima delle nozze. E poi tante altre cose.

antonella clerici

C'è molta varietà in questo programma, io mi diverto tanto a farlo. Adesso si fanno tutti format testati e internazionali, vanno tutti sul sicuro, io cerco di sperimentare con format inediti oppure riproponendo questo grande fiore all'occhiello della tv italiana, che aveva dentro già un po' tutto e che poi è stato saccheggiato da tante altre cose. Portobello è bello da condurre, anche se molto impegnativo, è stato la madre di tutti i programmi, da Portobello è nato tutto. Dietro ogni puntata ci sono tante ore di lavoro, con tante persone e tanti autori che lavorano alle storie. E' un programma fatto di gente comune, non ci sono cose preparate, non c'è un copione, c'è la verità. E poi siamo in diretta, non è che possiamo montare e tagliare le cose".

clerici portobello

Sul pappagallo: "Sta bene, è più viziato di me, ha il camerino con l'aria calda come la vuole lui o lei, abbiamo capito a 18 anni che era una femmina. E' coccolato dalla sua mamma, con cui vive da 18 anni, che gli parla come se fosse un bambino, perché dice che il suono della voce bambinesco lo diverte. Ha un veterinario che lo segue h24, parla tantissimo, mi saluta quando passo davanti al suo camerino. Sta benissimo. Chi fa polemica sul pappagallo non ha niente a cui pensare. Non maltratterei mai gli animali, gli voglio un bene pazzesco, non farei mai del male a un pappagallo, si inibisce un po' sul palcoscenico, come tutti. Non è legato, ha la sua acqua, il suo cibo, viene trattato benissimo. E' un pappagallo fortunato e molto amato".

antonella clerici elisa isoardi

Su 'La Prova del Cuoco':"Non mi manca, devo dire la verità. Mi manca l'idea di andare in onda tutti i giorni, mi manca il pubblico, il rapporto così stretto che ho instaurato per tanti anni, ma l'idea del trucco e parrucco quotidiano devo dire che non mi manca. Portobello è un programma molto importante che va seguito tantissimo. Essere libera da un quotidiano per me è molto importante":

clerici verdone

antonella clerici vittorio garrone

Sulle voci che la vorrebbero a Mediaset:"Se mi ha mai corteggiato? Non solo Mediaset, anche tanti canali tematici. Ma io non sono una che lo dice, o ci vai o non ci vai, l'idea di fare melina per far salire la posta non mi piace. Sono come Totti, è dura per me cambiare casacca. Poi, mai dire mai. Una volta ogni tanto vado a trovare degli amici, con le autorizzazioni che mi dà la Rai, ma solo per una puntata. Ho un contratto biennale con la Rai e sono una fedele di natura".

antonella clerici 5

Sul #metoo e il cambiamento del maschio italiano: "Qualche volta è colpa anche di noi donne. Ultimamente stiamo facendo troppo questa parte per cui l'uomo lo inibiamo. Bisogna recuperare l'arte del corteggiamento, che non significa l'arte della molestia. Bisogna dare agli uomini la possibilità di fare gli uomini e alle donne di fare le donne. Nel senso più giusto del termine.Le esagerazioni non mi piacciono".

antonella clerici elisa isoardi

Su l'addio tra Isoardi e Salvini:"Mi dispiace per loro se c'è stata sofferenza ma io questo non lo so, non conosco nei dettagli la loro storia, non li conosco come coppia, auguro ad entrambi di ritrovare ognuno la propria strada ma non saprei dare un giudizio".

antonella clerici 4 antonella clerici antonella clerici elisa isoardi antonella clerici da costanzo antonella clerici ricorda fabrizio frizzi antonella clerici da costanzo 3 antonella clerici antonella clerici la prova del cuoco giovanni ciacci antonella clerici carlo conti antonella clerici antonella clerici loredana berte antonella clerici clerici selfie carlo conti antonella clerici maria de filippi antonella clerici 2 antonella clerici antonella clerici