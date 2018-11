SE LO LASCI, TI CANCELLO - BARBARIE D’URSO DEPENNA SIMONA VENTURA: NEI SERVIZI SU ‘TEMPTATION ISLAND VIP’ IL PROGRAMMA VIENE DEFINITO ‘IL REALITY DI MARIA’ (DE FILIPPI) E DALLE CLIP SPARISCE LA PRESENTATRICE - C’ENTRERÀ FORSE IL FATTO CHE LA MONA IN UN’INTERVISTA A SELVAGGIA LUCARELLI AVEVA DETTO CHE LA D’URSO FACEVA LA ‘RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MIEI EX’ (EBBE FLIRT CON STEFANO BETTARINI)? CHISSÀ!

simona ventura 3

Massimo Galanto per www.tvblog.it

Per comprendere certe dinamiche da dietro le quinte televisive, talvolta è decisivo notare non tanto ciò che in onda c'è, ma quello che non c'è. È il caso di Barbara d'Urso che ieri a Domenica Live, per pura coincidenza - la stessa che per mesi non le ha permesso di lanciare Avanti un altro alla fine del suo Pomeriggio Cinque, mica per fare un dispetto a Bonolis, con il quale i rapporti fino a qualche tempo fa sembravano tesi - ha ignorato Simona Ventura nel blocco dedicato a Temptation Island Vip e in particolare alla fine della storia d'amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri, con quest'ultimo ospite in studio.

simona ventura

La conduttrice ha infatti definito quello andato in onda dopo l'estate su Canale 5 "il reality di Maria", con riferimento al fatto che sia la De Filippi a produrre, con la sua Fascino, la trasmissione. Ha però omesso, casualmente, il nome della conduttrice, che qualche tempo fa la definì "una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata dei miei ex" (dall'ex marito Stefano Bettarini in giù).

barbara d urso stefano bettarini

Inoltre, nelle clip trasmesse nel corso dell'ospitata, sempre per una questione di ineluttabile fato, s'intende, non si è mai vista la Ventura, praticamente tagliata in fase di montaggio. La curiosa coincidenza non è passata inosservata alla stessa Ventura, che sui social (retweet e condivisione storia Instagram) ha ripreso le segnalazioni a riguardo, senza però aggiungere commenti ulteriori. Si sa, di fronte alle coincidenze si può dire ben poco. E che caso!

barbara d urso stefano bettarini simona ventura che cerca di non ridere mentre bettarini litiga con la fidanzata simona ventura 2 valeria marini patrick valeria marini patrick valeria marini mentre vede i video di patrick valeria marini guarda i video di patrick patrick guarda valeria marini chiusa nello sgabuzzino con ivan valeria marini patrick baldassari-2 barbara d urso stefano bettarini